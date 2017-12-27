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Полиция задержала танкиста ДНР, который вез мать за пенсией

Комментариев: 8
Член военного формирования Оплот вез мать к банкомату, чтобы получить пенсию.
Мужчину задержали в пункте пропуска
Мужчину задержали в пункте пропуска
facebook.com/don.gunp

На контрольно-пропускном пункте Новотроицкое полицейские задержали члена незаконного вооруженного формирования Оплот, который пытался пересечь линию разграничения вместе с матерью, чтобы помочь получить ей пенсию. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Как отмечается, во время прохождения контроля правоохранители услышали, как женщина, которая направлялась из временно оккупированного Донецка, говорит, что у нее есть льготы, поскольку ее сын - командир танка. Полицейские остановили гражданина, который ее сопровождал для проверки.

"Как оказалось, 50-летний мужчина воевал на стороне боевиков в составе бандформирования Оплот. В 2014-2015 годах он находился на передовых позициях в селе Ясное, вблизи оккупированного Докучаевска, откуда террористы расстреливали мирные украинские села", - сказано в сообщении.

В танковое подразделение житель Донецка поступил вместе с соседом. Мужчине поручили управлять танком Т-64, его задачей было направлять огонь на украинских военных и оказывать силовую поддержку пехоте.

В начале 2015 года подразделение перебросили в Донецк, где они обустроили военную часть в Кировском районе.

Сейчас с задержанным работают сотрудники уголовного розыска. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ст. 260 УК создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время пересечения линии разграничения информатора сепаратистской организации МГБ ЛНР. 

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Теги: полиция, задержание, оплот, ДНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Хитрый-Лис    27.12.2017, 22:35
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
"льготную" шконку возле параши танкисту. Какой ты наФиг танкист
КузьмаАгапов    27.12.2017, 20:00
Оценка:  -4
КузьмаАгапов
На танке ехал?
EtoAc    27.12.2017, 20:00
Оценка:  0
EtoAc
АХАХАХАХА Бабка оказалась агентом Порошенко
Колишній-східняк    27.12.2017, 20:00
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Пути господни неисповедимы...
screeming    27.12.2017, 19:58
Оценка:  +11
screeming
Идиоты
KIBARG    27.12.2017, 19:58
Оценка:  +9
KIBARG
Такие наглые, пенсию получают у нас, ещё и льготы требуют)) Что в головах у людей?))
Woodbrother    27.12.2017, 19:58
Оценка:  +7
Woodbrother
А че это они к нам за пенсией пожаловали та ? Им за пенсией надо на москву катиться.
Хитрый-Лис    27.12.2017, 22:35
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
и желательно на танке
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