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Во Львовской области мать жестоко избила дочь за сломанную ручку

Комментариев: 3
Девочка получила сотрясение мозга.
Женщина уже ранее имела проблемы с законом
Женщина уже ранее имела проблемы с законом
Радио Свобода

Во Львовской области женщина избила малолетнюю дочь головой об стенку за то, что та сломала шариковую ручку. Об этом пишет Status quo, ссылаясь на Единый государственный реестр судебных решений.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Гусятичи Жидачевского района. Женщина устроила дома скандал после того как ее дочь сломала шариковую ручку. Мать избила ребенка сначала руками по лицу, затем начала бить девочку головой об стенку. В результате та получила сотрясение мозга.

Стало также известно, что женщина уже привлекалась и была судима на 5 лет за умышленное тяжкое телесное повреждение.

За избиение дочери суд назначил женщине наказание в виде 240 часов общественных работ.

Напомним, в Одесской области расследуют смерть новорожденного, тело которого мать поместила в морозильную камеру.

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Теги: Львовская область, суд, ребенок, травма, избиение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Империя_Чувств    27.12.2017, 23:07
Оценка:  0
Империя_Чувств
там люди дуже набожні
rashensvoloch    27.12.2017, 22:36
Оценка:  0
rashensvoloch
Цікаво, хто в суді представляв інтереси дитини? Опікунська рада? Ганьба цій "раді".
rashensvoloch    27.12.2017, 20:00
Оценка:  +2
rashensvoloch
Тобто, суддя забув про рецидив і надав можливість "матері" докалічити дитину або забити до смерті під час чергового психічного приступу? "слава" українській судовій системі і її представникам!
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