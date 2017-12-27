Во Львовской области мать жестоко избила дочь за сломанную ручку

Девочка получила сотрясение мозга.

Во Львовской области женщина избила малолетнюю дочь головой об стенку за то, что та сломала шариковую ручку. Об этом пишет Status quo, ссылаясь на Единый государственный реестр судебных решений.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Гусятичи Жидачевского района. Женщина устроила дома скандал после того как ее дочь сломала шариковую ручку. Мать избила ребенка сначала руками по лицу, затем начала бить девочку головой об стенку. В результате та получила сотрясение мозга.

Стало также известно, что женщина уже привлекалась и была судима на 5 лет за умышленное тяжкое телесное повреждение.

За избиение дочери суд назначил женщине наказание в виде 240 часов общественных работ.

Напомним, в Одесской области расследуют смерть новорожденного, тело которого мать поместила в морозильную камеру.