Пленные украинцы вернулись домой - Порошенко

Украинские заложники на контролируемой Киевом территории.

Все освобожденные украинские военнопленные уже находятся на подконтрольной Киеву территории. Об этом в среду, 27 декабря, сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории", - написал Порошенко.

Как сообщалось, под Горловкой состоялся обмен пленными. Отмечается, что по документам так называемые ДНР и ЛНР передали 306 пленных, но 40 из них освободились еще раньше, а 20 отказались от обмена.

Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы встретить освобожденных в рамках обмена пленными украинцев.