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Пленные украинцы вернулись домой - Порошенко

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Украинские заложники на контролируемой Киевом территории.
Порошенко ездил на Донбасс
Порошенко ездил на Донбасс
Korrespondent.net

Все освобожденные украинские военнопленные уже находятся на подконтрольной Киеву территории. Об этом в среду, 27 декабря, сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории", - написал Порошенко.

Как сообщалось, под Горловкой состоялся обмен пленными. Отмечается, что по документам так называемые ДНР и ЛНР передали 306 пленных, но 40 из них освободились еще раньше, а 20 отказались от обмена.

Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы встретить освобожденных в рамках обмена пленными украинцев.

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Теги: Порошенко, ДНР, ЛНР, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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