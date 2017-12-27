Глава Укроборонпрома опроверг сообщение о своей отставке

Романов заявил, что не собирается увольняться.

Гендиректор государственного концерна Укроборонпром Роман Романов не собирается уходить в отставку. Об этом он сообщил корреспонденту LIGA.net.

Чиновник опроверг информацию ряда СМИ о своей отставке и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности.

Сегодня, 27 декабря премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение руководителя Укроборонпрома из-за ситуации с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

Гройсман заявил, что сегодня подпишет документ на имя президента.

"Советую руководителю Укроборонпрома сегодня уволиться самостоятельно", - сказал Гройсман.

После этого Українські новини со ссылкой на свой источник сообщили, будто Глава Укроборонпрома подал в отставку. При чем, согласно сообщению, сделал это еще до публичной критики премьер-министра Владимира Гройсмана.

Романов был назначен гендиректором госконцерна Укроборонпром в июле 2014 года. Во время президентской кампании он работал главой избирательного штаба кандидата Петра Порошенко в Херсонской области. Там он был известен как хозяин автосалона Автопланета плюс и депутат областного совета. Автосалон Романов открыл в 2001 г., с 2003-го - официальный дилер Hyundai Motor Company и Kia Motors в Херсоне.