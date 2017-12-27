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США призвали Россию вернуть наблюдателей в Донбасс

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В Госдепе рассказали о телефонном разговоре с Лавровым.
Тиллерсон и Лавров обсудили ситуацию на Донбассе
Тиллерсон и Лавров обсудили ситуацию на Донбассе
gettyimages.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего последнего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал вернуть российских наблюдателей в состав СЦКК по Донбассу. Об этом в среду, 27 декабря, рассказала представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", - говорится в сообщении.

Ранее в России заявляли, что для возвращения наблюдателей в состав СЦКК необходимо "прекращение провокаций со стороны Киева".

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Теги: переговоры, Лавров, донбасс, Наблюдатели, Рекс Тиллерсон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    27.12.2017, 20:00
Оценка:  -1
Колишній-східняк
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