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В плену остаются еще более ста человек – СБУ

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Грицак распорядился активизировать поисковые работы.
Пленные украинские солдаты
Пленные украинские солдаты
gettyimages.com

Сепаратисты из самопровозглашенных республик удерживают еще 103 заложника. Об этом в среду, 27 декабря, заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Нельзя не вспомнить тех, кто остается в заложниках политики России, страны - агрессора, воюет против нас уже почти 4 года - Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие защитники Украины уже более трех лет незаконно содержатся на территории ОРДЛО и РФ", - заявил Грицак.

Он также напомнил, что Украина сделала все возможное, чтобы вернуть пленных украинцев. При этом глава СБУ распорядился активизировать работу по поискам тех, кто остается в плену.

"Мы не закончим процесс обмена, пока каждый из наших собратьев не вернется домой. Украина с вами!", - добавил Грицак.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что все освобожденные военнопленные уже находятся на подконтрольной Киеву территории.

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Теги: СБУ, Василь Грицак, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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