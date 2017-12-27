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В ГПУ назвали точную цифру освобожденных пленных

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Украина будет вести переговоры по освобождению всех заложников.
Пленные украинцы возвращаются по домам
Пленные украинцы возвращаются по домам
gettyimages.com

Между Украиной и самопровозглашенными республиками на Донбассе произошел следующий обмен: 73 на 233 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, сославшись на данные заместителя главы ГПУ Анжелы Стрижевской.

"По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена 73/233. Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО", - написала Сарган.

Она также добавила, что Украина будет продолжать работу для освобождения всех украинцев, которые удерживаются в плену у сепаратистов.

Напомним, по документам так называемые ДНР и ЛНР должны были передать 306 пленных.

Кроме того, в СБУ сообщили, что сейчас в плену остаются 103 украинца.

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Теги: Генпрокуратура, заложники, донбасс, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СеняХороший    27.12.2017, 22:36
Оценка:  0
СеняХороший
73 украинских боевика поменяли на 3(!!!) ополченца, остальные освобождённые - полит.заключенные, выкраденные из своих домов, порядка 25 человек запуганы фашистами истреблением семей.
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