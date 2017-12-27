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Власти Крыма распродадут имущество Коломойского

Комментариев: 2
На продажу выставлены около 120 объектов.
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

Власти Крыма дали согласие на продажу имущества, которое принадлежало украинскому олигарху Игорю Коломойскому и было национализировано после оккупации полуострова. Об этом сообщается на сайте "крымского парламента".

"На продажу будут выставлены заправка в Симферопольском районе, детский санаторий Таврида в Евпатории (8 объектов), рекреационный комплекс Наутилус в Гурзуфе (9 объектов) и гостиница "Крым" в Ялте (103 объекта)", - говорится в сообщении.

Ранее "Госсовет" Крыма проголосовал за продажу АЗС, которые принадлежали Коломойскому.

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Теги: Крым, Коломойский, имущество
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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sklyar    27.12.2017, 22:36
Оценка:  +3
sklyar
Стырили, а теперь скидывают на распродажу и концы в воду - все как у обычных жуликов.
Ivanez    27.12.2017, 22:36
Оценка:  +1
Ivanez
Это по братски?
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