Власти Крыма распродадут имущество Коломойского

На продажу выставлены около 120 объектов.

Власти Крыма дали согласие на продажу имущества, которое принадлежало украинскому олигарху Игорю Коломойскому и было национализировано после оккупации полуострова. Об этом сообщается на сайте "крымского парламента".

"На продажу будут выставлены заправка в Симферопольском районе, детский санаторий Таврида в Евпатории (8 объектов), рекреационный комплекс Наутилус в Гурзуфе (9 объектов) и гостиница "Крым" в Ялте (103 объекта)", - говорится в сообщении.

Ранее "Госсовет" Крыма проголосовал за продажу АЗС, которые принадлежали Коломойскому.