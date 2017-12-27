Взрыв в Петербурге: бомбу начинили поражающими элементами

Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге в супермаркете взорвалась бомба, начиненная поражающими элементами. Об этом вечером в среду, 27 декабря, сообщили в Следственном комитете России, пишет РИА Новости.

"По предварительной информации Следкома, в магазине взорвалось самодельное взрывное устройство, мощность которого эквивалентна 200 граммам тротила.

"Взрывотехники определили, что устройство было начинено поражающими элементами", — сообщили в Следственном комитете.

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов рассказал, что пострадавшие при взрыве в Петербурге направлены в городские больницы, один из них в тяжелом состоянии.

"Пострадавшие при взрыве направлены в городские больницы: четыре человека, один тяжелый — в Александровской больнице, в Мариинской — четыре человека. В Елизаветинской больнице — два человека. Один пострадавший от госпитализации отказался. Состояние пострадавших — легкой и средней тяжести", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря прогремел взрыв в супермаркете, который расположен на Кондратьевском проспекте.