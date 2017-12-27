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Взрыв в Петербурге: бомбу начинили поражающими элементами

Комментариев: 7
Один из пострадавших в тяжелом состоянии.
Взрыв в питерском супермаркете
Взрыв в питерском супермаркете
vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге в супермаркете взорвалась бомба, начиненная поражающими элементами. Об этом вечером в среду, 27 декабря, сообщили в Следственном комитете России, пишет РИА Новости.

"По предварительной информации Следкома, в магазине взорвалось самодельное взрывное устройство, мощность которого эквивалентна 200 граммам тротила.

"Взрывотехники определили, что устройство было начинено поражающими элементами", — сообщили в Следственном комитете.

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов рассказал, что пострадавшие при взрыве в Петербурге направлены в городские больницы, один из них в тяжелом состоянии.

"Пострадавшие при взрыве направлены в городские больницы: четыре человека, один тяжелый — в Александровской больнице, в Мариинской — четыре человека. В Елизаветинской больнице — два человека. Один пострадавший от госпитализации отказался. Состояние пострадавших — легкой и средней тяжести", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря прогремел взрыв в супермаркете, который расположен на Кондратьевском проспекте.

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Теги: бомба, взрыв, Санкт-Петербург, Супермаркет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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chytan    27.12.2017, 22:36
Оценка:  +3
chytan
Скоро выборы,- могут и дома начать взлетать на воздух !!!
Колишній-східняк    27.12.2017, 22:36
Оценка:  +9
Колишній-східняк
Казалось бы надо посочувствовать. Ан нет...
Coюзник    27.12.2017, 22:36
Оценка:  +9
Coюзник
И я ещё 4 года назад выражал бы сочувствие .... увы ... но в апреле 2014 Петербургский "поребрик" в Краматорске перевернул моё сознание ...
Коцман_Бобза    27.12.2017, 22:36
Оценка:  +7
Коцман_Бобза
Путин опять идет на выборы.
Колишній-східняк    27.12.2017, 22:36
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Параллельный русский мир.
степовик    27.12.2017, 22:53
Оценка:  -3
степовик
Гріх сміятись з чужого горя
OttoOtto    27.12.2017, 22:59
Оценка:  +1
OttoOtto
ипать, какое горе? Взрывное устройство с порожающими элементами для причинения, как можно больше смертельного увечья, и оппппа!!!! Ниодного убитого) Глаза открой) горе пля) Выборы единорос, выборы
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