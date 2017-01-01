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В ДНР отреагировали на предоставление Украине американского оружия

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Захарченко кажется, что с Украина с Джавелинами пойдет в наступление.
Захарченко не понравилась идея США по вооружению Украины
Захарченко не понравилась идея США по вооружению Украины
Сепаратистські ЗМІ

Украина с американским вооружением может начать наступательные действия. Об этом в среду, 27 декабря, заявил глава ДНР Александр Захарченко в интервью сепаратистским СМИ.

По его словам, самым США подталкивают Украину к началу широкомасштабной войны.

"Здесь сходятся несколько векторов желаний: США хотят войны, Украине некуда деваться, им нужна война", - отметил глава донецких сепаратистов.

Захарченко уверен, что американское вооружение Украина будет использовать в наступательных операциях.

Напомним, США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Ранее в МИД РФ заявляли, что американское вооружение разожжет конфликт на Донбассе, а риторику Москвы тут же подхватили сепаратисты.

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Теги: Украина, армия и вооружение, США, оружие, Захарченко, ДНР
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Источник: korrespondent.net

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