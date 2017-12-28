Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Крым не пропустили около 30 такси с пассажирами

Комментариев: 1
По версии российских пограничников, у таксистов было недостаточно средств для въезда на полуостров.
Украинских таксистов не пустили в оккупированный Крым
Украинских таксистов не пустили в оккупированный Крым
sudak.pro

Через административную границу с Крымом не пропустили украинских таксистов, которые регулярно возят людей на полуостров и обратно.

Об этом в своем Facebook сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова.

Читай также: “Блокада“ Крыма: как перевозчики обходят запрет украинской власти

“Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 часов утра (как раз после встречи пассажиров с киевского поезда) получили запрет на въезд в Крым вместе с соответствующими “документами“. При разговоре российские пограничники объяснили, что “невъезд“ получили из-за якобы неостаточного количества средств для пребывания в Крыму“, - сообщила она.

Не пустили в Крым, как уточняется, около 30-35 таксистов. Их не пропустили вместе с пассажирами.

Фото: facebook.com/edzhaparova

 

Ранее сообщалось, что в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и прокуратурой перекрыли канал нелегальных пассажирских перевозок в Россию.

 

Поделись:
Теги: Крым, такси, перевозки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
and5805    28.12.2017, 11:01
Оценка:  0
and5805
ответ на биометрические паспорта!!!!!!!!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь