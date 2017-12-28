В Крым не пропустили около 30 такси с пассажирами

По версии российских пограничников, у таксистов было недостаточно средств для въезда на полуостров.

Через административную границу с Крымом не пропустили украинских таксистов, которые регулярно возят людей на полуостров и обратно.

Об этом в своем Facebook сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова.

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“Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 часов утра (как раз после встречи пассажиров с киевского поезда) получили запрет на въезд в Крым вместе с соответствующими “документами“. При разговоре российские пограничники объяснили, что “невъезд“ получили из-за якобы неостаточного количества средств для пребывания в Крыму“, - сообщила она.

Не пустили в Крым, как уточняется, около 30-35 таксистов. Их не пропустили вместе с пассажирами.

Фото: facebook.com/edzhaparova

Ранее сообщалось, что в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и прокуратурой перекрыли канал нелегальных пассажирских перевозок в Россию.