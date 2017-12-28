Освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тысяч

Проведенное время в плену засчитают в трудовой стаж.

Всем украинцам, которых 27 декабря освободили из плена на Донбассе, выплатят по 100 тыс. грн и зачтут время пребывания в заложниках в трудовой стаж. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает Эспрессо.

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Рева также отметил, что военнослужащим, которые попали в плен, это время засчитают как участнику боевых действий.

“Наше предложение будет в том, чтобы предоставить каждому из тех, кого вчера освободили, по 100 тысяч гривен. Период, когда человек незаконно удерживался боевиками, будет засчитан в трудовой стаж. Если военнослужащий попал в плен, этот срок ему засчитают как участнику боевых действий - в тройном варианте“, - сказал Рева.

Министр отметил, что освобожденным из плена украинцам также предоставят другие виды социальной помощи.

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“Нами подготовлен проект постановления о предоставлении материальной помощи каждому из тех, кто освобожден. Сейчас на места идут мои поручения, чтобы каждое управление социальной защиты по адресу изучило потребности этих людей: у кого-то трудоустройство, у кого-то реабилитация, кому-то надо полечиться. Мы все это изучаем и сразу начинаем с ними работать. Каждый человек должен чувствовать, что вернулся домой, и страна не просто встретила его цветами и забыла, а еще и возвращает их к мирной жизни“, - добавил Рева.

Напомним, 27 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в рамках обмена пленными на Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в РФ украинцев. Также он добавил, что Украина вернет оставшихся заложников, в том числе из России и Крыма.

28 декабря председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Карин Кнайсль и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер поприветствовал обмен пленными на Донбассе и призвал к полному прекращению огня.