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За год в Украине вынесли 36 приговоров за посты в соцсетях

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В СБУ заявили, что в 2017 году прекратили деятельность 388 злоумышленников, причастных к администрированию и модерации антиукраинских сайтов.
СБУ пресекла деятельность 388 админов сепаратистких пабликов
СБУ пресекла деятельность 388 админов сепаратистких пабликов

В 2017 году суды вынесли 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам антиукраинских сообществ и страниц в социальных сетях, в частности ВКонтакте и Одноклассники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Их действия квалифицированы по ст. 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК.

В СБУ заявили, что в 2017 году прекратили деятельность 388 злоумышленников, причастных к администрированию и модерации антиукраинских ресурсов в интернете.

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По материалам спецслужбы зарегистрировано 43 уголовных производства в отношении “агитаторов, которые в основном в российских соцсетях распространяли материалы призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, проведение массовых беспорядков и другую антиукраинскую пропаганду“.

Кроме того, в СБУ прекратили использование международными преступными группировками 24 сайтов в украинском сегменте интернета, через которые проходила координация террористической и другой противоправной деятельности.

Прекращено также функционирование сети из десяти сайтов, которая была создана российскими спецслужбами для распространения ложных сообщений манипулятивного характера, сообщили в СБУ. Эти сайты, по данным спецслужбы, были зарегистрированы с использованием похищенных на территории РФ паспортов украинских граждан.

Ранее СМИ выяснили, за какие посты в соцсетях украинские суды дают реальные и условные сроки.

 

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Теги: суд. приговор, пропаганда, блогер, сепаратизм, соцсети, СБУ
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Комментариев (2)
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Владенкевич    28.12.2017, 23:20
Оценка:  0
Владенкевич
Ого!
realМовчанюк    28.12.2017, 21:38
Оценка:  -1
realМовчанюк
молодцы!
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