Кого Украина отдала за своих заложников и почему

Лутковская объяснила почему формула обмена пленными была изменена - в итоге сепаратистам отдали 233, а не 306 человек.

Вчерашний обмен пленными с боевиками ЛДНР прошел не по формуле “306 на 74“, как планировалось изначально, количество лиц для обмена было подкорректировано.

О том, какие личности были переданы боевикам на неподконтрольную территорию Донбасса в рамках обмена рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека в интервью телеканалу 112 Украина.

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“Это достаточно разные люди, их уголовные дела находились либо на стадии досудебного рассмотрения, либо на стадии судебного рассмотрения, либо на стадии, когда уже вынесен приговор. Мы категорически отказались, поэтому сегодня (27 декабря - ред.) формула получилась не “306 на 74“. Вышла немножко другая, но мы категорически отказались от того, чтобы привозить на линию разграничения тех лиц, отбывших назначенный судом срок наказания или были освобождены судом в связи с вынесением оправдательных приговоров, и соответственно являются абсолютно свободными людьми, чтобы их привозить на линию разграничения с целью, чтобы они были субъектами этой процедуры. Эта категория сразу отпала“, - рассказала она.

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В список тех, кто подлежал обмену, по словам омбудсмена, также попали лица, не имевшие меры пресечения, либо те, у кого она не связана с содержанием под стражей.

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“Так же, если люди отказывались от того, чтобы быть субъектами обмена, они не приезжали даже на линию разграничения и соответственно формула немного изменилась по количеству человек“, - уточнила она.

Лутковская добавила, что боевики не предъявляли претензий к тем, кто отказался от обмена фактически после его начала.

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Таким образом, Украина передала боевикам ЛНР 73 человека из 99 предварительно анонсированных, а боевикам ДНР - 160 из анонсированных 207.

Также стоит отметить, как переговорщик от Украины Виктор Медведчук сообщил в эфире телеканала Россия 24 , что 40 человек вышли на свободу в Украине до начала процедуры и не прибыли к месту обмена. 25 человек были доставлены на линию разграничения, но отказались ехать на не подконтрольную Киеву территорию. Еще четырех человек украинская сторона “не смогла предоставить“, сказал он.



В частности среди тех, кого выдали боевикам был один из лидеров харьковских сепаратистов Юрий Апухтин. Он был задержан 1 мая 2014 года по подозрению в организации массовых беспорядков. В частности, в подготовке теракта на День Победы. Он

В частности среди тех, кого выдали боевикам был один из лидеров харьковских сепаратистов Юрий Апухтин. Он был задержан 1 мая 2014 года по подозрению в организации массовых беспорядков. В частности, в подготовке теракта на День Победы. Он получил шесть лет

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Кроме того, широкий резонанс в прессе вызвал факт передачи боевикам ЛНР 66-летнего Николая Рубана. Этот человек известен тем, что в январе 2015 года передал на украинский блокпост трехлитровую банку меда. Когда военнослужащие открыли банку, произошел взрыв . Один боец ВСУ погиб, трое получили ранения. Рубан был осужден на 15 лет лишения свободы за совершение теракта.

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