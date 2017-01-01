Кого Украина отдала за своих заложников и почему
Вчерашний обмен пленными с боевиками ЛДНР прошел не по формуле “306 на 74“, как планировалось изначально, количество лиц для обмена было подкорректировано.
О том, какие личности были переданы боевикам на неподконтрольную территорию Донбасса в рамках обмена рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека в интервью телеканалу 112 Украина.
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“Это достаточно разные люди, их уголовные дела находились либо на стадии досудебного рассмотрения, либо на стадии судебного рассмотрения, либо на стадии, когда уже вынесен приговор. Мы категорически отказались, поэтому сегодня (27 декабря - ред.) формула получилась не “306 на 74“. Вышла немножко другая, но мы категорически отказались от того, чтобы привозить на линию разграничения тех лиц, отбывших назначенный судом срок наказания или были освобождены судом в связи с вынесением оправдательных приговоров, и соответственно являются абсолютно свободными людьми, чтобы их привозить на линию разграничения с целью, чтобы они были субъектами этой процедуры. Эта категория сразу отпала“, - рассказала она.
В список тех, кто подлежал обмену, по словам омбудсмена, также попали лица, не имевшие меры пресечения, либо те, у кого она не связана с содержанием под стражей.
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“Так же, если люди отказывались от того, чтобы быть субъектами обмена, они не приезжали даже на линию разграничения и соответственно формула немного изменилась по количеству человек“, - уточнила она.
В частности среди тех, кого выдали боевикам был один из лидеров харьковских сепаратистов Юрий Апухтин. Он был задержан 1 мая 2014 года по подозрению в организации массовых беспорядков. В частности, в подготовке теракта на День Победы. Он получил шесть лет.
Как известно, 27 декабря Украина и боевики ЛДНР завершили самый масштабный процесс обмена пленными за все время АТО. Позднее президент Порошенко заявил, что Киев в рамках обмена пленными на Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в РФ украинцев.
28 декабря представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что между Украиной и ОРДЛО начались очередные переговоры по обмену пленными.