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СБУ: Собрано почти 400 доказательств российской агрессии

Комментариев: 10
Служба подготовила бюллетень по результатам опроса украинцев, находившихся в плену.
СБУ подготовила базу по агрессии РФ
СБУ подготовила базу по агрессии РФ
Корреспондент.net

Служба безопасности Украины подготовила 393 свидетельства о вооруженной агрессии российских войск против Украины, а также физического насилия и издевательств над украинскими гражданами в застенках ОРДЛО. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

"Новые полученные доказательства СБУ обнародовала на страницах очередного информационного бюллетеня, посвященного этой теме. Это уже пятое издание, подготовленное по результатам опроса сотрудниками спецслужбы еще сорока трех украинских граждан, находившихся в заложниках российских террористических группировок", - говорится в сообщении.

Кроме доказательств присутствия российских войск на территории Украины и фактов пыток граждан боевиками, в перечислены результаты судебных решений по преступным действиям сепаратистов. Стоит отметить, что многие свидетельства были задокументированы правоохранителями от украинских солдат, попавших в плен в результате ада под Иловайском, факт которого так упорно замалчивают кремлевские пропагандисты.

Для удобства и расширения читательской аудитории информационный бюллетень раскрывает свою тематику на трех языках - украинском, английском и русском.

"СБУ готова оказывать всестороннюю помощь в исследовании этих преступлений представителям международных организаций, в частности правозащитным организациям, передав им собранные материалы", - отметил председатель СБУ Василий Грицак.

Напомним, президент Петр Порошенко на заседании ООН показал доказательства присутствия военных РФ на Донбассе.

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Теги: Россия, СБУ, агрессия, доказательства
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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bertal    28.12.2017, 23:49
Оценка:  0
bertal
Нужно еще 2 доказательства, и все, можно закрывать дело
Владенкевич    28.12.2017, 22:28
Оценка:  +2
Владенкевич
Пора бы уже эти доказательства складировать в виде рулонов...
Dghe2    28.12.2017, 21:10
Оценка:  +4
Dghe2
Лучшее доказательство российской агрессии это то, что ВСУшников обменяли исключительно на украинских граждан!
dron29    28.12.2017, 20:17
Оценка:  -4
dron29
Сельдь бред потому что - по росс. каналам не показывают или по тому-что не каких чудом отрытых из шахт боеприпасов не хватит на 4 года терроризма.
Сельдьподшубой    28.12.2017, 19:09
Оценка:  +4
Сельдьподшубой
Это бред какой-то!
Из года в год собираются и собираются доказательства! Десятки, сотни, тысячи! Вот ещё 400(!!!!) новых! Кому они нужны? Украинцам? Нет! Россиянам? Нет! Или пытаемся сами себя в чем то убедить? Так сказать, ДОКАЗАТЬ, что бы СОМНЕНИЙ не было...
Интeллігент    28.12.2017, 19:21
Оценка:  0
Интeллігент
Самоуговор - основа душевного спокойствия.
Про упорно замалчиваемый Кремлём "ад под Иловайском" мне очень понравилось!
WTF2wtf    28.12.2017, 19:26
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ну Иловайск как раз был местом где напрямую работали российские БТГ.
Если бы они тогда не зашли, никаких боевых действий давным давно бы уже не было и Донбасс со всей Украиной снова нормально жил.
Интeллігент    28.12.2017, 19:33
Оценка:  -1
Интeллігент
Если Вы внимательно вчитаетесь в текст статьи и в мой комментарий, то увидите, что я веду речь совсем не об этом.

"Совсем" - от слова "абсолютно".
Ехидный    28.12.2017, 20:11
Оценка:  -4
Ехидный
Из твоего комментария ясно одно: если какой-то "интеллигент" совсем, то он таки абсолютно...
Ехидный    28.12.2017, 20:13
Оценка:  -3
Ехидный
У адекватов сомнений никогда не было. А ватников в чем-то убеждать бесполезно.
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