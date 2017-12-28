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В Днепре бойцы АТО заблокировали автовокзал

Комментариев: 9
Ветераны протестуют против отказа в льготном проезде.

В Днепре ветераны АТО 28 декабря заблокировали автовокзал с требованием разобраться в ситуации с отказом в льготном проезде участникам боевых действий, сообщает Наше Місто.

Причиной такой акции послужил вчерашний инцидент, когда в кассе автовокзала бойцу ато по удостоверению участника боевых действий отказали в продаже льготного билета.

Кассир и дежурный диспетчер отказались продать билет, ссылаясь на то, что программа работает не корректно и нет возможности напечатать льготный билет. После чего боец АТО вызвал патрульную полицию.

Сотрудники автовокзала отказались комментировать ситуацию приехавшим правоохранителям.

Сегодня ветераны АТО и инспекторы Укртрансбезопастности выясняли причины сложившейся ситуации в администрации Днепровского автовокзала. Чтобы быть услышанными, ветераны АТО заблокировали шлагбаум на выезде из автовокзала.

Напомним, что по закону Украины 3551 ветеран АТО с удостоверением участника боевых действий не просто имеет право на бесплатный проезд, но и имеет право на приобретение билетов вне очереди.

Как сообщалось, бойцы АТО бросили в мусорный бак врача, из-за которого остались без пенсий.

Напомним, Порошенко пообещал бойцам АТО одноразовую премию.

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Теги: протесты, Днепр, проезд, льготы, АТО на востоке Украины, бойцы АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Владенкевич    28.12.2017, 23:23
Оценка:  -1
Владенкевич
Лучше с этими ветеранами не спорить.За льготы и бабло они совершат абсолютно любое!
EtoAc    28.12.2017, 19:59
Оценка:  0
EtoAc
по закону Украины 3551... А почему никто не в курсе, что блокировать автовокзалы, лишая граждан права на свободное перемещение по территории страны - это уголовно наказуемо? Почему если все должны решать свои вопросы бегая по конторам с кабинетными крысами, остальные просто блокируют, перекрывают..
Интeллігент    28.12.2017, 19:19
Оценка:  +2
Интeллігент
А интересно, если в очереди за билетами соберутся сплошные ветераны (а сие рано или поздно наступит!), то как они будут формировать доступ к кассе - по сроку службы, воинскому званию или физическим кондициям?
Валентин_64    28.12.2017, 19:39
Оценка:  +1
Валентин_64
Ты ветеранам Второй Мировой тоже такие вопросы задавал?
Интeллігент    28.12.2017, 20:05
Оценка:  +2
Интeллігент
А с ветеранами Второй Мировой таких проблем вообще не возникало! Вот в чём суть то! )))))
Валентин_64    28.12.2017, 20:35
Оценка:  0
Валентин_64
Ну так и с ветеранами АТО тоже не было. Ты ведь сам эту "проблему" придумал, а теперь выдаешь за свершившийся факт, типичный манипулятор.
PS учился у любителя пошлых шуток про половые органы бабушек и дедушек?)
Интeллігент    28.12.2017, 20:45
Оценка:  0
Интeллігент
Но позвольте, сударь! Не я поднял эту проблему! Она уже который раз обсуждается в средствах массовой информации! Вот и сейчас тоже!
Посмотрите же, раскройте вежды: одни не продают билеты, а другие блокируют работу вокзала.
И заметьте: лично я не причастен ни к первому, ни ко второму случаю!
Валентин_64    28.12.2017, 21:08
Оценка:  +1
Валентин_64
Не позволю, товарищщь, ты писал про очередь, а не про продажу или не продажу билетов.
То что ты вообще ни к чему в жизни не причастен и так понятно, разве что к пустой демагогии и флуду
Юрий1    28.12.2017, 19:47
Оценка:  -7
Юрий1
Это абсолютно не важно. Если есть закон, он должен работать. А у нас. работают только законы, подобные закону савченко.
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