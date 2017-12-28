В Днепре бойцы АТО заблокировали автовокзал
В Днепре ветераны АТО 28 декабря заблокировали автовокзал с требованием разобраться в ситуации с отказом в льготном проезде участникам боевых действий, сообщает Наше Місто.
Причиной такой акции послужил вчерашний инцидент, когда в кассе автовокзала бойцу ато по удостоверению участника боевых действий отказали в продаже льготного билета.
Кассир и дежурный диспетчер отказались продать билет, ссылаясь на то, что программа работает не корректно и нет возможности напечатать льготный билет. После чего боец АТО вызвал патрульную полицию.
Сотрудники автовокзала отказались комментировать ситуацию приехавшим правоохранителям.
Сегодня ветераны АТО и инспекторы Укртрансбезопастности выясняли причины сложившейся ситуации в администрации Днепровского автовокзала. Чтобы быть услышанными, ветераны АТО заблокировали шлагбаум на выезде из автовокзала.
Напомним, что по закону Украины 3551 ветеран АТО с удостоверением участника боевых действий не просто имеет право на бесплатный проезд, но и имеет право на приобретение билетов вне очереди.
Как сообщалось, бойцы АТО бросили в мусорный бак врача, из-за которого остались без пенсий.
Напомним, Порошенко пообещал бойцам АТО одноразовую премию.
PS учился у любителя пошлых шуток про половые органы бабушек и дедушек?)
Посмотрите же, раскройте вежды: одни не продают билеты, а другие блокируют работу вокзала.
И заметьте: лично я не причастен ни к первому, ни ко второму случаю!
То что ты вообще ни к чему в жизни не причастен и так понятно, разве что к пустой демагогии и флуду