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Стало известно, кто вместе с Порошенко поздравит украинцев с Новым годом

Комментариев: 20
Глава государства обратится к народу, находясь на территории Михайловского Златоверхого собора.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
Скриншот

Украинцев вместе с президентом Петром Порошенко в новогоднюю ночь поздравят народная артистка и один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом Корреспондент.net рассказал источник в Администрации президента Украины.

"В ролике будут участвовать народная артистка Украины Ада Роговцева, которая поздравит украинцев прямо со сцены одного из театров. Со словами наилучших пожеланий обратится и один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз", – сказал источник.

По его словам, не исключено, что будет поздравление и одного из победителей Ігор нескорених.

Так же будет небольшой видеоблог о главных достижениях Украины за 2017 год.

Президент же обратится к украинцам, находясь на территории Михайловского Златоверхого собора. По времени ролик будет не более пяти минут.

Как сообщал Корреспондент.net, в прошлом году вместе с президентом Порошенко украинцев поздравляли победительница Евровидения-2016 года Джамала, замкомандующего аэромобильных войск и герой Украины Андрей Ковальчук и параолимпийские чемпионы.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Украина, Новый год, президент, украинцы, новогоднее поздравление, Порошенко, Президент Украины, новогодние праздники, Петр Порошенко, Новогоднее обращение Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (19)
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ТРИгодаСЧАСТЬЯ    28.12.2017, 21:32
Оценка:  +4
ТРИгодаСЧАСТЬЯ
петух, сделай приятное всем украинцам, застрелись, тварь! Гореть тебе в аду вместе с Турчиновым, Аваковым и прочими Парубиями.
rezvo4    28.12.2017, 21:23
Оценка:  +3
rezvo4
Поздравления диктатора порошенки: "Ну что лохляди, теперь будете читать, слушать, смотреть, что я вам позволю. Медицину, образование и Экономику уже уничтожил, промышленность похоронил, тарифу повышаю каждый квартал. Спасибо майдауны, без вас я бы этого не смог"
СеняХороший    28.12.2017, 21:13
Оценка:  +6
СеняХороший
президент коррупции и беззакония в компании кого? Дьявол, белочка и бухло ему союзники.
bertal    28.12.2017, 20:55
Оценка:  +5
bertal
)Когда дождемся , чтоб украинцев поздравлял УКРАИНЕЦ, я наверно уже не доживу((
реформатор    28.12.2017, 19:51
Оценка:  +9
реформатор
ПЕТЯ ОФФШОР спасибо за реформы
Интeллігент    28.12.2017, 19:12
Оценка:  -3
Интeллігент
Вот если бы со своими новогодними в эфир вторгся бы то, чьё имя нельзя называть - это был бы номер! )))
Коцман_Бобза    28.12.2017, 19:17
Оценка:  -2
Коцман_Бобза
Ты сейчас про кого? Про Волан-де-Морта или про Яхве?
Интeллігент    28.12.2017, 19:28
Оценка:  -4
Интeллігент
Я не могу назвать имя Претемнейшего. Об этом я дал обет молчания.
Коцман_Бобза    28.12.2017, 19:35
Оценка:  -3
Коцман_Бобза
Не ты один. Есть несколько сект, которые боятся произнести имя Яхве. Некоторые для такого случая специальный термин придумали - Тетраграмматон (четырехбуквенник).
Иосиф_Кобзон    28.12.2017, 19:09
Оценка:  +2
Иосиф_Кобзон
а Роговцева типа эталон украинского искусства?Или какой то новый символ страны
Коцман_Бобза    28.12.2017, 18:53
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
У меня телевизора нет, я в любом случае смотреть не буду. Но даже если бы и был:
1. Зачем мне татарин?
2. С какой стати это поздравление из церкви? Это праздник светский и церковь у нас отделена от государства.
Иосиф_Кобзон    28.12.2017, 19:04
Оценка:  -2
Иосиф_Кобзон
Но ведь татарин-атеист
Коцман_Бобза    28.12.2017, 19:06
Оценка:  -2
Коцман_Бобза
Шо - сирёзна?!
Интeллігент    28.12.2017, 19:11
Оценка:  0
Интeллігент
Незваный гость хуже татарина!
Коцман_Бобза    28.12.2017, 19:13
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
2 Интeллігент

М-да. Чел сам себя хуже получается.
Интeллігент    28.12.2017, 19:30
Оценка:  -3
Интeллігент
А может, как в старом анекдоте, упразднить эту обижающую татар поговорку и ввести в обиход другую - "Незваный гость ЛУЧШЕ татарина!" ?..
Коцман_Бобза    28.12.2017, 19:37
Оценка:  -4
Коцман_Бобза
У меня назрел вопрос: а изначально как было: татарина или тартарина?
realkarta    28.12.2017, 18:42
Оценка:  +7
realkarta
Будет втирать о великом безвизе...
В нищей по европейским меркам стране это,конечно,большое достижение
Коцман_Бобза    28.12.2017, 19:05
Оценка:  -4
Коцман_Бобза
Судя по месту - будет петь о духовных скрепал.О безвизе следовало бы петь на Майдане.
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