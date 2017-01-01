Приблизительная стоимость товара – 15 млн гривен.

Сотрудники ГФС совместно с коллегами из Великобритании ликвидировали канал контрабанды табачных изделий из стран Ближнего Востока по территории Украины. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Во время операции в одном из портов Одессы нашли контейнер с партией нелегальных сигарет.

"В дальнейшем товар планировали доставить через территории Украины и стран Европы по адресу британской фирмы, которая прекратила свою деятельность еще в середине года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что налоговики изъяли 1795 коробов (897 500 пачек) сигарет без марок акцизного налога, с надписями на пачках ForDutyFreeSaleOnly. Их ориентировочная стоимость 15 млн гривен. По информации британских правоохранителей, в случае поступления этой партии сигарет на черный рынок, фактическое непоступления акцизного налога составили бы 4,8 млн. фунтов стерлингов (170 млн гривен). Суд арестовал изъятые сигареты. Сейчас продолжается дальнейшее досудебное расследование.

Cмотрите фотогалерею: В Одесском порту налоговики изъяли крупную партию контрабандного табака

Напомним, в сентябре в Одесской области сотрудники фискальной службы изъяли из незаконного оборота товаров подакцизной группы на 352 млн гривен.