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Фото бойца АТО со снарядом Guardian включил в список лучших

Комментариев: 1
Уроеженец Донецка Сергей Ваганов сделал снимок на позициях украинской армии для фотоагентства EPA.
Одно из лучших фото этого года
Одно из лучших фото этого года
EPA/UPG

В ТОП-25 фотографий 2017 года по версии The Guardian попала работа украинского репортера из Донецка. На фото изображен украинский военный, который выполняет упражнение жим от груди минометным снарядом в импровизированном спортивном зале под Мариуполем.

Автор фото - Сергей Ваганов, уроженец Донецка. С начала войны он переехал жить в Мариуполь.

Фотографию он сделан для фотоагентства EPA еще 16 октября. Для этого он поехал специально на позиции украинской армии.

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Напомним, издание Boredpanda обнародовало курьезные снимки, которые были сделаны незнакомцами по просьбе туристов.

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Теги: рейтинг, фотография, The Guardian, фото года, ВСУ, военные
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Комментариев (1)
Интeллігент    28.12.2017, 21:38
Оценка:  +1
Интeллігент
Это всего лишь два по 16 плюс водопроводная труба в качестве грифа! Слабенько! Два по 152-мм давай!!!
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