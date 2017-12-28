Фото бойца АТО со снарядом Guardian включил в список лучших

Уроеженец Донецка Сергей Ваганов сделал снимок на позициях украинской армии для фотоагентства EPA.

Одно из лучших фото этого года EPA/UPG

В ТОП-25 фотографий 2017 года по версии The Guardian попала работа украинского репортера из Донецка. На фото изображен украинский военный, который выполняет упражнение жим от груди минометным снарядом в импровизированном спортивном зале под Мариуполем.

Автор фото - Сергей Ваганов, уроженец Донецка. С начала войны он переехал жить в Мариуполь.

Фотографию он сделан для фотоагентства EPA еще 16 октября. Для этого он поехал специально на позиции украинской армии.

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Напомним, издание Boredpanda обнародовало курьезные снимки, которые были сделаны незнакомцами по просьбе туристов.