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Суд вынес приговор Шуфричу-младшему

Комментариев: 11
Сын нардепа получил год условно.
Суд по делу сына Шуфрича
Суд по делу сына Шуфрича
Скриншот

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Сына народного депутата Нестора Шуфрича-младшего в четверг, 28 декабря, Шевченковский райсуд Киева признал виновным в ДТП и приговорил к году условного наказания. Об этом сообщил адвокат пострадавшего Алексея Мельниченко Вячеслав Лысенко в Facebook.

“Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год“, - написал адвокат.

Лысенко сообщил, что его подзащитный за четыре месяца пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс.

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“Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен. Так совпало, что именно сегодня Алексей оформил договор покупки дома в Херсоне, откуда родом“, - сообщил адвокат.

Напомним, 26 августа сын Шуфрича на Бентли сбил 31-летнего пешехода. Пострадавшего с травмами госпитализировали. В пресс-службе экс-регионала утверждают, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A.

 

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Теги: ДТП, Шуфрич, суд, авария, наказание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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bertal    28.12.2017, 23:44
Оценка:  +3
bertal
Наивные еще остались? самый гуманный суд в мире(для олигархов и их детей) , за воровство курицы дают до 5 лет)))) люди ценятся по цене тушки в сильпо)
althu    28.12.2017, 22:59
Оценка:  0
althu
esche bu suny lyzenka spravedlivui prigovor za dtp so smertelnum ishodom,,,,no tam net ni chesti ni sovesti nichego,krome alkogolya ,narkotu ny i babla,konechno.
ZOBOV83    28.12.2017, 22:24
Оценка:  +7
ZOBOV83
что характерно- как только мажоры попадают в трабл, сразу у всех начинается медицинский апокалипсис. оказывается они все п..дец как больны чуть ли не с рождения. стрелять г..донов!!! сразу вся срачка пропадет
Колишній-східняк    28.12.2017, 22:27
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Ты не понял: там идёт разговор о потерпевшем.
ogalusha    28.12.2017, 22:23
Оценка:  +5
ogalusha
Гроши есть и свобода в кармане
werytas    28.12.2017, 22:21
Оценка:  +6
werytas
"Так совпало, что именно сегодня Алексей оформил договор покупки дома в Херсоне, ""“Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен. " Не родись красивым,Родись у правильных родителей
Колишній-східняк    28.12.2017, 22:08
Оценка:  +1
Колишній-східняк
бабло спасёт мир
galya30    28.12.2017, 22:03
Оценка:  +1
galya30
Якщо випала доля потрапити під колеса - то саме так. Порядність сім"ї з першої години трагедії, далі - нейрохірурги з Ізраїлю, переведення в приватну клініку, максимальна реабілітація та максимальне відшкодування моральних втрат. Впевнена, що вони стали "родичами". В захваті від Нестора - справжній.
galya30    28.12.2017, 22:05
Оценка:  +1
galya30
В захваті від Нестора - справжній "мужик". А син влип, але без ознак перебування в стані алкогольного чи наркотичного порушення психіки, нікуди не намагався тікати. Трагедія, нещасний випадок із-за неуважності-необережності. Вирок справедливий.
Иосиф_Кобзон    28.12.2017, 22:16
Оценка:  +3
Иосиф_Кобзон
горячка белая
Иосиф_Кобзон    28.12.2017, 21:36
Оценка:  -3
Иосиф_Кобзон
хи хи хи
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