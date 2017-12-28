Суд вынес приговор Шуфричу-младшему

Сын нардепа получил год условно.

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Сына народного депутата Нестора Шуфрича-младшего в четверг, 28 декабря, Шевченковский райсуд Киева признал виновным в ДТП и приговорил к году условного наказания. Об этом сообщил адвокат пострадавшего Алексея Мельниченко Вячеслав Лысенко в Facebook.

“Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год“, - написал адвокат.

Лысенко сообщил, что его подзащитный за четыре месяца пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс.

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“Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен. Так совпало, что именно сегодня Алексей оформил договор покупки дома в Херсоне, откуда родом“, - сообщил адвокат.

Напомним, 26 августа сын Шуфрича на Бентли сбил 31-летнего пешехода. Пострадавшего с травмами госпитализировали. В пресс-службе экс-регионала утверждают, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A.