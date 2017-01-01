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Самая крупная пойманная рыба: глава СБУ о задержанном шпионе Ежове

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Грицак считает, что это самое масштабное разоблачение российской агентуры за годы независимости Украины.
Грицак заявил, что впереди еще будет громкие шпионские разоблачения
Грицак заявил, что впереди еще будет громкие шпионские разоблачения
УНИАН

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает подозреваемого в государственной измене сотрудника секретариата Кабмина Станислава Ежова самой “крупной рыбой“, пойманной за годы независимости Украины. Об этом он сказал в эфире канала ТРК Украина, сообщает Укринформ.

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“Ежов довольно крупная рыба. Пожалуй самая крупная пойманная за государственную измену с начала независимости Украины. И я не открою большую тайну, если скажу, что в работе СБУ находится много дел по которым проходят граждане Украины, которые подозреваются в государственной измене“, - сообщил он.

Грицак не стал раскрывать тайну о количестве разрабатываемых лиц. Он отметил, что к уголовной ответственности не привлекаются “агенты“, который придут с повинной и сообщат СБУ о вербовке их другим государством. 

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“Я пользуюсь случаем, и призываю прийти в СБУ и сделать соответствующее заявление и не получить серьезный срок наказания“, - сказал Грицак.

Также на вопрос о том, будут ли еще громкие шпионские разоблачения, он сказал, “я убежден, что да“.

Напомним, 20 декабря СБУ задержала помощника премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова по подозрению в шпионаже в пользу России и госизмене. 21 декабря сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман знал от СБУ, что его переводчик работает на спецслужбы РФ за несколько месяцев до его задержания.

22 декабря суд избрал меру пресечения Станиславу Ежову в виде содержания под стражей.

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Теги: СБУ, Ежов, шпион, Гройсман, Россия, Грицак
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