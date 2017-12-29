В Италии нашли мертвой украинку

На теле Софии Мельник обнаружили многочисленные синяки и царапины.

В Италии обнаружили тело 43-летней переводчицы из Украины РИА Новости Украина

В горах провинции Тревизо (Италия) обнаружили тело 43-летней переводчицы из Украины Софии Мельник со следами насильственной смерти. Об этом пишет ТСН.

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По данным СМИ, украинка исчезла в прошлом месяце. Мужчина, с которым София жила в Италии, впоследствии покончил с собой.

Следователи подозревают, что он убил женщину из-за ревности, а затем убил и себя. На теле погибшей – многочисленные синяки и царапины.

Полицейские предполагают, что погибшая могла быть еще живой, когда ее в черном пакете сбросили с обрыва, а травмы она могла получить при падении.

Напомним, в октябре в Италии нашли повешенной 19-летнюю девушку из Украины.