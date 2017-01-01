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Полиция изъяла крупный арсенал у "воров в законе"

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Полицейские "поздравили" с новогодними праздниками "Неделю", "Леру Сумского", "Хмеля", Олега "Бакинского", Юрия "Молдована" и "Мобилу" .
Правоохранители провели несколько десятков обысков
Правоохранители провели несколько десятков обысков
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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В Киеве и области прошел второй этап спецоперации по выявлению криминальных элементов. В отработке были задействованы подразделения криминальной полиции центрального аппарата Нацполиции, столичного главка и подразделений полиции других областей. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин у себя в Facebook.

Так, во время второго этапа отработки столицы, правоохранители провели несколько десятков обысков у “воров в законе“ и криминальных авторитетов, во время которых были изъяты оружие и документы. 

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“Поздравили“ с новогодними праздниками и уделили пристальное внимание “важным лицам“ с “выдающейся“ криминальной биографией: “воров в законе“ “Неделю“, “Леру “Сумского“ и “Хмеля“, преступным криминальным авторитетам Олега “Бакинского“, Юрия “Молдована“, “Мобилу“ и еще десятку заезжих гастролеров“, – написал Вячеслав Аброськин.

В ходе обысков было изьято много оружия
В ходе обысков было изьято много оружия
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

“Для “воров в законе“ наступили сверхтяжелые времена. Больше всего за своих “воров“ переживают российские СМИ. Криминальные авторитеты из РФ и других постсоветских стран также оказались под угрозой – попали под санкции США как лица, которые были уличены в свое время в участии и организации транснациональных преступлений“, – отметил Вячеслав Аброськин.

При этом это был второй этап отработки Киева и области работниками полиции, о результатах первого этапа сообщалось 26 декабря.

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Теги: Киев, полиция, арсенал, оружие, "вор в законе", криминал, авторитет
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