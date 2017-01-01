Рабинович: Украина может совершить экономический скачок, если к власти придут новые политсилы

Украина вполне способна совершить значительный экономический скачок, по примеру Сингапура и других быстро развивающихся азиатских экономик, но для этого к власти должны прийти новые политсилы. Такое заявление сделал народный депутат и лидер партии За життя Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

"Украинцы не обречены на нищую жизнь. Проехав Сингапур, Таиланд, другие страны Азии, которые еще двадцать лет назад были нищими, но потом совершили колоссальный экономический скачок, я с уверенностью могу сказать, что и у нас есть все шансы быть зажиточной страной. И этого реально добиться в перспективе нескольких лет", – заявил Рабинович.

Он пояснил, что для процветания Украины, развития ее экономики и выхода из кризиса необходимо привести к власти новые политические силы, которые себя не запятнали.

"Мы должны начать с себя. Нужно придерживаться двух правил: необходимо собственноручно делать что-то во благо Родины – и на выборах отдать свой голос за действительно новую политическую силу, которая себя не запятнала. Иначе мы снова выберем тех, кто воровал раньше. Конечно, идеально выбрать За життя, но это не главное, выбирайте любое новое – только не тех, кто уже обманывал, будучи при власти", – поделился своим видением развития государства Вадим Рабинович.

Как пример устоявшейся коррупции в высших эшелонах украинской власти, лидер партии «За життя» привел нынешнее руководство Национального банка Украины.

"О заработках Гонтаревой и Рожковой (глава НБУ Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова, – ред.) не знает только ленивый! Валерия Гонтарева сейчас в "полубегах", но может себе позволить посещать рестораны в центре Киева. Ее банда раскинула свои щупальца в НБУ, и теперь лишь решается вопрос о новом главе Нацбанка, который станет "обложкой" для дальнейших коррупционных деяний. Партия За життя подала в суд по поводу законности пребывания в должности Гонтаревой и требует ее немедленной отставки, потому что она находится в оплачиваемом отпуске уже больше четырех месяцев", – подчеркнул парламентарий.

Тем не менее, политик считает, что у украинцев есть шанс исправить ситуацию в стране, причем, партия За життя готова уже через год после прихода к власти вывести Украину на курс стабильного экономического роста.

"Я внес в Верховную Раду 92 законопроекта, каждый из которых станет фундаментом для последующей законодательной деятельности партии За життя после прохождения ее в парламент. Я верю в то, что мы победим! У нас уже есть экономическая платформа, которая ориентирована на простых граждан. Мы знаем, как снизить тарифы на газ так, чтобы не навредить экономике страны. Пенсия в Украине не должна быть ниже 10 000 гривен – минимума, на который может прожить рядовой гражданин. Нашей команде нужен лишь год, чтобы вернуть ситуацию на довоенный уровень, после этого года – только рост", – подчеркнул народный депутат.

По его мнению, залогом успешного развития страны станет искоренение коррупции, а при желании этого можно добиться буквально в течение суток.

"Украина может быть лидером. Пять-шесть вороватых и недалеких менеджеров у власти тормозят нашу страну, но мы их переживем, преодолеем трудности и построим успешное государство. Нам нужна всего лишь новая единая система власти – и реальная борьба с коррупцией, которая будет длиться не дольше суток. Надо будет сажать друзей или знакомых, как в Сингапуре, значит, надо так и делать", – резюмировал Вадим Рабинович.