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Порошенко назвал главное достижение 2017 года

Комментариев: 2
По словам главы государства, для дальнейшей реализации реформ необходим рост экономики.
По мнению президента, Украина завершает 2017 рядом важных достижений
По мнению президента, Украина завершает 2017 рядом важных достижений
president.gov.ua
Президент Петр Порошенко считает главным достижением 2017 года введение странами Евросоюза безвизового режима для украинских граждан. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Одесскую область, передает пресс-служба главы государства.
 

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“Безвиз - когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес российской империи или СССР разрушен“, - сказал он.
 
По мнению президента, Украина завершает 2017 рядом важных достижений и успехов во внедрении реформ.
 

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При этом глава государства выразил убеждение, что этого не достаточно и экономика должна подниматься быстро для того, чтобы были возможности для реализации дальнейших реформ.

Напомним, 20 декабря стало известно, что ЕС выдвинул Украине новые требования по безвизу. Глава МИД Украины Павел Климкин заверил, что прямых угроз для безвиза с ЕС нет.

 
 
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Теги: Порошенко, безвих, реформы
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Комментариев (2)
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realkarta    29.12.2017, 11:14
Оценка:  0
realkarta
Ты лучше озвучь украинские зарплаты и пенсии
Количество способныз путешествовать уменьшилось,зато количество там батрачащих увеличилрсь..Цэ перемога
Иосиф_Кобзон    29.12.2017, 11:17
Оценка:  0
Иосиф_Кобзон
что значит батрачных?Работающих за достойную человека зарплату
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