Порошенко назвал главное достижение 2017 года

“Безвиз - когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес российской империи или СССР разрушен“, - сказал он.

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По мнению президента, Украина завершает 2017 рядом важных достижений и успехов во внедрении реформ.

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При этом глава государства выразил убеждение, что этого не достаточно и экономика должна подниматься быстро для того, чтобы были возможности для реализации дальнейших реформ.

Напомним, 20 декабря стало известно, что ЕС выдвинул Украине новые требования по безвизу. Глава МИД Украины Павел Климкин заверил, что прямых угроз для безвиза с ЕС нет.