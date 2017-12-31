Сколько людей погибло на Донбассе в 2017 году?

Как прошел 2017-й на Донбассе и каким там может быть следующий год - в обзоре ВВС Украина.

За год, в течение которого объявляли сразу несколько режимов прекращения огня, на Донбассе погибли несколько сотен людей: как гражданских, так и военных с обеих сторон

2017 год стал продолжением позиционной войны на Востоке Украины.

Читай также: В Минобороны уточнили ситуацию в АТО

Он прошел без масштабных сражений, вроде штурмов Дебальцево, но количество убитых и раненых бойцов с обеих сторон, а также гражданских, идет на сотни.

Потери в позиционной войне

"Год не был прорывным. Он прошел на фоне позиционной войны, захвата "серых" зон и попыток усиления на определенных направлениях", - рассказывает ВВС Украина военный эксперт и публицист Михаил Жирохов.

Читай также: Война в Украине не закончится - прогноз Stratfor на 2018

Позиционной войне, в основном, свойственны периоды относительной тишины, сменяющиеся локальными вспышками боевой активности и борьбой диверсионных групп (ДРГ). И все это на фоне "беспокоящего огня" позиций противников.

2017 год начался с серьезного обострения боев в районе Авдеевки в феврале и заканчивается обстрелами поселка Новолуганское на Светлодарской дуге.

Между этими событиям с фронта поступали новости о том, что стороны пытались занять территории в так называемой "серой" или "нейтральной" зоне.

Читай также: Мы точно вернем Донбасс и Крым, я это почувствовала на физическом уровне - Геращенко

В частности, сообщалось, что сепаратисты в мае обустроили новые позиции у поселка Пески неподалеку Донецкого аэропорта.

В то же время силы АТО летом заявляли об "улучшении тактического положения" у Бахмутской трассы в Луганской области и в ноябре - на Светлодарской дуге (села Гладосово и Майское).

"Серая зона" - очень важна. Контроль над ней не позволяет противнику оперировать огневыми средствами. Например, выводить танки или БМП на дистанцию ??поражения обстрелов", - объясняет Михаил Жирохов.

Читай также: Генсек ООН поприветствовал процесс обмена пленными на Донбассе

"В целом, это улучшение позиций на направлениях, которые могут в будущем быть плацдармом для наступления", - добавляет он.

Перемирие и гражданские потери

Несмотря на то, что согласно минским соглашениям на Донбассе еще с осени 2014 должны были прекратиться активные боевые действия, на практике сравнительно устойчивая тишина никогда не длилась дольше нескольких недель.

Читай также: Волкер: Русские знают, что они есть в Украине

При таких условиях стороны периодически договариваются о "тематических" перемириях. В нынешнем году их снова было несколько: "пасхальное", "хлебное", "школьное" и "новогоднее" (последних даже два - в начале и в конце года).

В то же время, мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что за 2017 год она зафиксировала больше случаев нарушений режима тишины, чем в 2016 году: около 400 тысяч против 300 тысяч.

В результате гибли гражданские по обе стороны фронта.

Читай также: В Украине за год зафиксировали сотни нарушений свободы слова

"По подтвержденным данным СММ ОБСЕ, в 2017 году погибло 85 человек и 384 получили ранения", - сообщил недавно заместитель председателя миссии Александр Хуг. Среди погибших был и один член самой миссии, авто которого в апреле взорвалось на противотанковой мине.

В прошлом же году потери среди гражданских, по данным той же СММ ОБСЕ, составляли 88 погибших и 354 раненых.

Читай также: Что ждет Украину и мир в 2018 году - Корреспондент

Основными причинами смертей были и остаются артиллерийские обстрелы и подрыв на минах или других взрывчатых предметах.

Потери сторон

Потери были и среди сил АТО и среди вооруженных формирований самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Читай также: Порошенко встретился с освобожденными пленными

В ответ на запрос ВВС Украина Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 18 декабря невозвратимые потери украинской армии в 2017 году составили 191 военнослужащий. С тех пор, несмотря на новогоднее "перемирие", ВСУ официально потеряли еще семь бойцов убитыми.

Таким образом невозвратимые потери украинской армии за год выросли до 198 военнослужащих.

Санитарные потери украинской армии (раненые и травмированные в результате боевых действий), по данным того же ответа Генштаба и дальнейшим сведениям, в 2017 году составляют 1288 бойцов.

Читай также: Как прошел самый крупный обмен пленными за время АТО

В прошлом году безвозвратные потери украинской армии составили 212 бойцов, еще 1277 военнослужащих получили ранения, травмы или заболели.

Михаил Жирохов обращает внимание, что данные Генштаба не учитывают погибших добровольцев "Правого сектора", а также бойцов, которые входят в другие структуры: пограничников, нацгвардейцев и работников СБУ (в прошлом году не менее троих офицеров СБУ подорвались в своих автомобилях: один в Киеве и два в Донбассе) С учетом этого, по мнению эксперта, количество потерь с украинской стороны за год может вырасти еще на несколько десятков - ориентировочно до 260 убитых.

Читай также: В АТО подсчитали "праздничные" нарушения перемирия

Подсчитать точные потери незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" невозможно. Таких официальных данных в непризнанных "республиках" нет.

Сами же "министерство обороны ДНР" и "народная милиция ЛНР" информацию о своих убитых и погибших обнародуют эпизодически.

Например, в начале года представитель "оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин в интервью российскому изданию Известия заявил, что за почти две недели обострения под Авдеевкой в феврале вооруженные формирования "Донецкой республики" потеряли около 40 бойцов убитыми.

Читай также: Порошенко: Украина получит оружие США без лишнего шума

Также в феврале 2017 погиб один из лидеров "армии ДНР" Михаил Толстых с позывным "Гиви". Как утверждают сепаратисты, от рук украинских диверсантов.

В интернете существуют группы проукраинских активистов, которые пытаются отслеживать количество погибших членов вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" из сообщений их родных и близких в соцсетях.

Михаил Жирохов отмечает, что по их данным, количество потерь сепаратистов за год может превышать четыре сотни. В любом случае, они соизмеримы с потерями ВСУ.

Смотри также: Как из России обстреливали Украину: интерактивная карта

Он добавляет, что это лишь приблизительные подсчеты, которые не учитывают "кадровых российских военных и российских добровольцев", о которых в соцсетях жители Донбасса не пишут.

Кремль продолжает отрицать участие своих военных в конфликте на Востоке Украины.

В то же время в июне в результате столкновения между диверсионной группой "народной милиции ЛНР" и силами АТО в плен украинской армии попал россиянин Виктор Агеев, который заявил, что он - контрактник российской армии. Позже Минобороны РФ несколько раз отрицало его причастность к вооруженным силам России и утверждало, что он уволился до того, как начал воевать на Донбассе.

Читай также: Сепаратисты устроили скрытые склады боеприпасов – штаб

Людей, которые назывались кадровыми российскими военными, и раньше задерживали на Донбассе. В частности, речь идет о других бойцах "милиции ЛНР" Евгении Ерофееве и Александре Александрове, которых впоследствии обменяли на Надежду Савченко.

В общем, даже по приблизительным подсчетам, за 2017 год на Донбассе погибли несколько сотен человек, еще более тысячи были ранены.

В ООН в начале декабря сообщили, что за все время конфликта - с весны 2014 года - на Востоке Украины погибли более 10,3 тысяч человек.

Перспективы

Читай также: На Донбассе хотят ввести дисциплинарные меры за нарушение перемирия

Несмотря на определенный прогресс в вопросе обмена пленными, эксперты прогнозируют, что регион в следующем году будет оставаться в состоянии позиционного противостояния.

"Базовый сценарий - ни войны, ни мира, как сегодня", - рассказал ВВС Украина один из руководителей "Украинского института будущего" Юрий Романенко.

В то же время он отмечает, что возможность мирного соглашения в 2018 году все же выше, чем это было в уходящем году. Об этом, в частности, свидетельствует по крайней мере начало переговоров между "кураторами" урегулирования конфликта на Донбассе от США - Куртом Волкером и от России - Владиславом Сурковым.

Читай также: Волкер: Сепаратисты разместились возле Донецкой фильтровальной станции

"Будут серьезные попытки прийти к консенсусу, в результате которого Украина попытается вернуть территории Донбасса - с учетом заложенного там интереса России", - говорит эксперт.

"Но украинский парламент достаточно скептически настроен в отношении Минска и перспектив скорого возвращения Донбасса", - добавляет Юрий Романенко.

Михаил Жирохов не исключает эскалации, связанной с выборами президента России в марте 2018 года.

Читай также: Кремль готов "слить" Донбасс в обмен на Крым - политолог

"Или в ходе избирательной кампании, в контексте "небольшой победоносной войны", или уже после выборов, когда в Кремле будет приниматься какое-то решение по Донбассу. Например, превращение этих территорий в самодостаточные", - говорит военный эксперт.

Он добавляет, что в связи с этим, наиболее опасными направлениями являются Авдеевка и Мариуполь: "Авдеевка - это коксохим (Авдеевский коксохимический завод, который является крупнейшим коксохимическим производителем в Европе. - Ред.), а Мариуполь - это порт".

Читай также: Почему Россия ушла из СЦКК: Полторак озвучил свою версию

Впрочем, Юрий Романенко не верит в то, что Россия из-за "ДНР" и "ЛНР" (вооруженную поддержку которых Кремлю приписывает Запад - Ред.) может прибегнуть к каким-то масштабным действиям на Донбассе. И в частности, из-за опасности новых санкций и проведения Чемпионата мира по футболу, который у РФ, по мнению эксперта, в таком случае могут отобрать.

"Плюс - накануне президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году это резко усиливает украинских "ястребов", - добавляет Юрий Романенко.

"Перевод основных конфликтных вопросов в Украине в сферу экономики и социального развития выгодно Кремлю, и меньше - украинской власти", - заключает эксперт.