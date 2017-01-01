Курченко прокомментировал арест UMH

28 декабря 2017 года стало известно, что Печерский райсуд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества Сергея Курченко, а именно холдинг UMH.

Владелец холдинга утверждает, что данное решение суда и действия власти не что иное как “агония режима“ и попытки расправы над теми немногими бизнесменами, которые не пошли на сотрудничество с Порошенко.

“Расцениваю действия как мелко пакостную месть со стороны Порошенко и Луценко за то, что я обвинил их во лжи и обратился в суд по защите моей чести и достоинства“, - цитирует Сергея Курченко пресс-служба бизнесмена.

Курченко расценивает эти действия как чистейшую попытку рейдерского захвата UMH.

“Необходимо напомнить, что все три года пребывания у власти Порошенко руками своих кумовей пытается “отжать“ у меня холдинг. В который раз отвечаю вам – захлебнетесь“, - заявляет Сергей Витальевич.

“И последнее, расцениваю это прямым давлением на холдинг и на журналистов, которые объективно освещают события в Украине и по своей сути являются оппозиционными к нынешнему режиму“ - подытожил он.

После изучения решения суда юристами будут приняты все меры по защите холдинга и его журналистов в их праве говорить правду.