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В ДНР задержали группу "шпионов"

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"Шпионы" использовали оборудование сотового оператора для "координации действий агентуры", заявили в "республике".
"Шпионы" якобы использовали оборудование сотового оператора Феникс
"Шпионы" якобы использовали оборудование сотового оператора Феникс
ДАН

В ДНР задержаны несколько человек, которые использовали оборудование сотового оператора Феникс для осуществления зашифрованных вызовов, сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на “МГБ республики“.

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“МГБ ДНР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие противоправной деятельности, связанной с предоставлением нелегальных услуг связи, путем переадресации голосового трафика оператора мобильной связи Феникс, установлена и задержана по подозрению в причастности к указанной деятельности группа лиц“, – говорится в сообщении.

Сепаратисты утверждают, что в конце 2016 года задержанные организовали установку и эксплуатацию оборудования, позволяющего совершать зашифрованные голосовые звонки с сокрытием номера абонента между различными операторами мобильной связи.

“Известно, что данная схема используется сотрудниками спецслужб Украины для координации действий агентуры и диверсионных групп на территории ДНР, а также с ее помощью осуществляются звонки с угрозами о ложных террористических актах“, – утверждают в МГБ.

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В “республике“ уточнили, что задержанным грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека рассказал, что жителя Луганска посадили на 12 лет за украинскую песню.

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Теги: Украина, спецслужбы, ДНР, ДНР новости
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