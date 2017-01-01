В Харькове иностранцы с битами и молотками совершили ограбление
Жестокое нападение преступники совершили ради 30 тысяч долларов.
В Харькове группа неизвестных на автомобиле Audi на еврономерах напала на водителя и пассажира автомобиля Ford. Добычей грабителей стала крупная сумма денег. Об этом сообщает местное издание 057.ua.
Читай также: Ограбление на 15 млн в Киеве - появились подробности“В районе поселка Жуковского, трое в масках на автомобиле Audi на литовских номерах, подрезали Ford. После, нападавшие вытащили из машины водителя и начали его избивать битами и молотками. У одного из нападавших было при себе оружие“, — говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадали и пассажиры Ford, одного из них доставили в больницу с травмами. Из машины были украдены деньги, в сумме 30 тысяч долларов.
Напомним, 28 декабря в Киеве при ограблении магазина жестоко порезали продавщицу.