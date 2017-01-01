Освобожденных из плена военных отправили лечиться

24 военнослужащих находятся в военном госпитале и еще 41 человек – в больнице Госуправления делами.

На сегодняшний день 24 военнослужащих, освобожденных из ОРДЛО, проходят реабилитацию в военном госпитале, еще 41 человек – в больнице Государственного управления делами. Об этом у себя в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко со ссылкой на данные медиков.

"Как проинформировали меня руководители медицинских учреждений, на сегодняшний день 24 экс-заложника военнослужащие проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находится в больнице Госуправления делами", - написала она.

По словам Геращенко, всем будет оказана необходимая медицинская помощь, в частности, стоматологические услуги.

Кроме того, она напомнила, что Министерство социальной политики Украины прорабатывает все технические детали, и в ближайшее время освобожденные получат единоразовую денежную помощь. "Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями", - добавила Геращенко.

"Между тем мы работаем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения", - подытожила она.

Напомним, 27 декабря были освобождены 74 украинца, удерживаемые в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.