Не можем продать: Захарченко озвучил главную проблему ДНР

"Продать мы не можем, потому что мы непризнанные. Это проблема", - жалуется террорист Александр Захарченко.

Главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко сетует на отсутствие рынков сбыта для продукции, изготовляемой в ОРДО.

Он сказал, что для экспорта продукции любого предприятия – например, машиностроения – нужен сертификат, “определенные документы, которые признаются во всем мире“. К сожалению, отметил он, ДНР таких документов не имеет.

“Развитие нашей промышленности тормозит не только отсутствие финансов – их тоже нет. А вот политически... Мы понимаем, что можем произвести и можем даже найти покупателя на него, но продать мы не можем, потому что мы непризнанные. Это проблема“, - заявил Захарченко в эфире одного из телеканалов 27 декабря.

Лидер сепаратистов выразил надежду, что над этим вопросом будет работать Россия (в части признания сертификатов соответствия за рубежом).

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По словам Захарченко, многие заводы и фабрики были заброшены до начала боевых действий. Еще одной весомой проблемой он назвал отсутствие денег на восстановление заброшенных предприятий, а также нехватку специалистов, которые умеют работать на оборудовании этих предприятий. Пока в ДНР только думают об открытии этих предприятий и рынках сбыта продукции, “на которые еще никогда не выходили“.

Напомним, весной 2017 года ДНР объявила о “национализации“ ряда украинских предприятий на территории, которую контролируют боевики. Большинство из “отжатых“ компаний принадлежат структурам бизнесмена Рината Ахметова. Некоторые – государственные, еще часть принадлежит другим, более мелким частным собственникам. Президент Петр Порошенко заявил, что никакой торговли с “национализированными“ боевиками ЛНДР предприятиями Донбасса Украина вести не будет.

Российский Коммерсант писал, что результатом “национализации“ стало закрытие многих предприятий, которые обещали переориентировать на РФ.