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В Харькове задержаны два иностранца по подозрению в сутенерстве

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Девушки оказывали сексуальные услуги только гражданам Турции.

В Харькове правоохранители задержали 29-летнего гражданина Азербайджана и 33-летнего гражданина Турции по подозрению в вовлечении в проституцию 25 молодых женщин.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что девушки оказывали сексуальные услуги только гражданам Турции, которые приезжали в Украину как туристы и останавливались в гостиницах Харькова.

По данному факту было открыто уголовное производство по статье о сутенерстве (ч.2 ст.303 УК Украины).

Оба задержанных сейчас находятся в СИЗО.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в аэропорту Киева задержали китайца, который пытался вывезти в секс-рабство гражданку России.

Украинок обманом завлекали в Испанию и заставляли заниматься проституцией

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Теги: Харьков, проституция, Турция, видео, Азербайджан, проститутки, сутенеры, СИЗО
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Источник: korrespondent.net

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