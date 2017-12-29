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Суд вновь поместил под стражу фигуранта дела 2 мая

Комментариев: 4
Мефедова планируют обменять на украинских пленных.
Фигуранта дела 2 мая вновь отправили под арест
Фигуранта дела 2 мая вновь отправили под арест
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Россиянина Евгения Мефедова, который подозревается в организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, Приморский районный суд в пятницу, 29 декабря, арестовал до 18 января следующего года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Мефедова, но сегодняшним решением россиянина вновь арестовали.

"Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена (Мефедова) на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно удерживаемых на территории преступных формирований (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей)", - отметили в прокуратуре.

 Таймер
 

Как сообщалось, Мефедова должны были обменять еще 27 декабря. Но в последний момент его фамилию исключили из соответствующих списков

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Теги: суд, беспорядки, Одесса, арест, 2 мая в Одессе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Dghe2    29.12.2017, 21:09
Оценка:  +3
Dghe2
То есть человека, чья вина не доказана, незаконно лишают воли по политическому обвинению, чтобы "обменять" его - хотя в законе ни слова не сказано о каком-то обмене.
Это и называется - взятие заложников!
Kyiv2020    29.12.2017, 21:08
Оценка:  -2
Kyiv2020
Там піводеси можна вимінять на наших.
Dghe2    29.12.2017, 21:12
Оценка:  +3
Dghe2
Да не только "полодессы" - вообще пол-Украины! Можете сразу хватать всех, кто считает бандеровцев преступниками-коллаборациониста ми, а майдан государственным переворотом, вы ж за "правову державу" стояли?
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