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Заместителя мэра Запорожья суд отпустил под залог в полтора миллиона

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Пустоварову выдали больничный на две недели.
Пустоварова отпустили под залог
Пустоварова отпустили под залог
facebook.com/Anatoliy.Pustovarov

Заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова в пятницу, 29 декабря, Червонозаводский районный суд Харькова отпустил под залог в полтора миллиона гривен. Об этом рассказал адвокат заместителя мэра Игорь Чумаченко, сообщает Радио Свобода.

"Судебное заседание было предсказуемым. Мы подготовились хорошо. Каких-либо доказательств для наистрожайшей меры пресечения с тех доказательств, которые были, мы не предполагали. На сегодня решение нас устраивает, оно никак будет ограничивать моего доверителя Пустоварова Анатолия Ивановича. После выхода с больничного он начнет выполнять свои обязанности как заместитель городского головы. Что касается залога, сумма 1,5 миллиона", - сообщил Чумаченко.

По словам адвоката, его подзащитному пока выдали больничный примерно на две недели. Чумаченко не исключает, что из-за тяжести травмы позвоночника этот срок могут продлить.

Напомним, вчера стало известно, что заместителю городского головы Запорожья объявили о подозрение по делу о фиктивных тендерах.

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Теги: коррупция, суд, Запорожье, тендер
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Источник: korrespondent.net

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