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Военная роль США в Украине не изменится – Пентагон

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Глава Пентагона пообещал не увеличивать число американских военных в Украине.
Американские военнослужащие (архивное фото)
Американские военнослужащие (архивное фото)

Роль и численность американских военнослужащих в Украине останутся неизменными. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

"У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают (украинской) армии готовиться по стандартам НАТО… И роль американских военных останется прежней", – сказал он.

Глава Пентагона также подчеркнул, что "нет абсолютно никаких планов по изменению численности".

По словам Мэттиса, число инструкторов может вырасти только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить.

"Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и теперь", – сказал он.

Киев заявил о поставках летального оружия из ЕС

Напомним, ранее США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. 

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Теги: Украина, США, Пентагон, военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ALFER+    30.12.2017, 05:42
Оценка:  0
ALFER+
Надо змэньщуваты!
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