В Днепр доставили раненых на Донбассе бойцов

В больницу Днепра авиацией доставили троих "тяжелых" военных.

В Днепр из зоны АТО в пятницу, 29 декабря, авиацией доставили трех бойцов в тяжелом состоянии, сообщает Радио Свобода

"Как сообщили в больнице, один из доставленных – 23-летний боец – имеет поражение глаз, лица, шеи. Медики пытаются спасти зрение военного. У второго, 19-летнего бойца, диагностировали открытую черепно-мозговую травму, он в сознании", – говорится в сообщении.

Самое тяжелое состояние у 27-летнего военнослужащего, получившего сквозное ранение головы, у него поражены кости черепа. Мужчина находится в коме. Его готовят прооперировать.

Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook написал, что состояние третьего военнослужащего удалось стабилизировать.