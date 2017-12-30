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В Днепр доставили раненых на Донбассе бойцов

Комментариев: 2
В больницу Днепра авиацией доставили троих "тяжелых" военных.
Украинские военные
Украинские военные
Минобороны Украины
 
В Днепр из зоны АТО в пятницу, 29 декабря, авиацией доставили трех бойцов в тяжелом состоянии, сообщает Радио Свобода.
 
"Как сообщили в больнице, один из доставленных – 23-летний боец – имеет поражение глаз, лица, шеи. Медики пытаются спасти зрение военного. У второго, 19-летнего бойца, диагностировали открытую черепно-мозговую травму, он в сознании", – говорится в сообщении. 
 
Самое тяжелое состояние у 27-летнего военнослужащего, получившего сквозное ранение головы, у него поражены кости черепа. Мужчина находится в коме. Его готовят прооперировать.
 
Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook написал, что состояние третьего военнослужащего удалось стабилизировать.
 
Напомним, с начала 2017 года по 18 декабря в зоне АТО ранения получили 174 военнослужащих.
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Теги: Днепр, ранение, ВСУ, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Kamaka777    30.12.2017, 08:53
Оценка:  -1
Kamaka777
Главное что на органы ещё годятся, западные портнеры требуют свежие поставки, пред оплата уже получена.
Kamaka777    30.12.2017, 08:53
Оценка:  -1
Kamaka777
Главное что на органы ещё годятся, западные портнеры требуют свежие поставки, пред оплата уже получена.
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