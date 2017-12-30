В Днепр доставили раненых на Донбассе бойцов
В больницу Днепра авиацией доставили троих "тяжелых" военных.
В Днепр из зоны АТО в пятницу, 29 декабря, авиацией доставили трех бойцов в тяжелом состоянии, сообщает Радио Свобода.
"Как сообщили в больнице, один из доставленных – 23-летний боец – имеет поражение глаз, лица, шеи. Медики пытаются спасти зрение военного. У второго, 19-летнего бойца, диагностировали открытую черепно-мозговую травму, он в сознании", – говорится в сообщении.
Самое тяжелое состояние у 27-летнего военнослужащего, получившего сквозное ранение головы, у него поражены кости черепа. Мужчина находится в коме. Его готовят прооперировать.
Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook написал, что состояние третьего военнослужащего удалось стабилизировать.
Напомним, с начала 2017 года по 18 декабря в зоне АТО ранения получили 174 военнослужащих.
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