В зоне АТО погиб боец, еще два ранены – штаб

Бойцы ВСУ один раз открывали ответный огонь из гранатометов и пулеметов.

За минувшие сутки подразделения сепаратистов шесть раз нарушили новогодне-рождественское перемирие. Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении противник из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам возле Луганского.

На донецком направлении неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливались оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение применились по защитникам Каменки и Верхнеторецкого.

Военные отмечают, что один раз им пришлось открыть ответный огонь из гранатометов и пулеметов.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 28 декабря на Донбассе также зафиксировали шесть обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один военнослужащий.