Во Львове соцработник применил оружие против отца ребенка

По версии матери ребенка, соцработника и полиции, оружие использовалось для самообороны. Отец мальчика все отрицает.

Во Львове социальный работник применил оружие против отца, который не хотел возвращать четырехлетнего сына в приют. Об этом сообщает ТСН.

По словам соцработника, отец ребенка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал его бить из-за чего и пришлось использовать травматический пистолет.

По словам отца, он не никого не бил и только хотел уговорить соцработника оставить ребенка на выходные. Соцработник выстрелил ему резиновыми пулями в ногу, живот и пах. Отец ребенка с легкими травмами был госпитализирован.

По словам матери ребенка, соцработник использовал оружие в целях самообороны.

Глава соцслужбы рассказал журналистам, что это первый случай, когда его подчиненные использовали на работе оружие. По его словам, отец мальчика ударил соцработника головой в голову.

В полиции подтверждают, что у соцработника есть разрешение на травматическое оружие и использовал он его для самообороны.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе во Львове неизвестный открыл стрельбу, в результате чего двое мужчин получили огнестрельные ранения.