Во Львове соцработник применил оружие против отца ребенка
Во Львове социальный работник применил оружие против отца, который не хотел возвращать четырехлетнего сына в приют. Об этом сообщает ТСН.
По словам соцработника, отец ребенка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал его бить из-за чего и пришлось использовать травматический пистолет.
По словам отца, он не никого не бил и только хотел уговорить соцработника оставить ребенка на выходные. Соцработник выстрелил ему резиновыми пулями в ногу, живот и пах. Отец ребенка с легкими травмами был госпитализирован.
По словам матери ребенка, соцработник использовал оружие в целях самообороны.
Глава соцслужбы рассказал журналистам, что это первый случай, когда его подчиненные использовали на работе оружие. По его словам, отец мальчика ударил соцработника головой в голову.
В полиции подтверждают, что у соцработника есть разрешение на травматическое оружие и использовал он его для самообороны.
Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе во Львове неизвестный открыл стрельбу, в результате чего двое мужчин получили огнестрельные ранения.