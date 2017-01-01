В детсаду Нежина отравились пять детей

Прокуратура уже возбудила уголовное дело.

В Черниговской области расследуются обстоятельства отравления воспитанников детского сада в Нежине, сообщает региональная прокуратура.

"Установлено, что в период с 22 по 28 декабря в инфекционное отделение Нежинской городской больницы имени Николая Галицкого с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы пять детей, воспитанников детского сада №12 города Нежин2, – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с целью установления обстоятельств заболевания детей.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч.1 ст. 137 УК Украины).

Напомним, гастроэнтероколит – одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого отделов кишечника желудочно-кишечного тракта.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Запорожской области отравились пирожными шесть человек, в том числе и продавец.

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