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Желаем украинцам, которые хотят "русского мира", найти деньги на билет в Россию - Нацкорпус

Комментариев: 36
Активист Национального корпуса поздравил украинцев с наступающим Новым годом.
Сергей Филимонов поздравил украинцев
Сергей Филимонов поздравил украинцев
Скриншот из видео

В субботу, 30 декабря, представитель Национального корпуса Киев на своей странице в Facebook поздравил украинцев с наступающими новогодними праздниками. 

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“Желаю в этом году детям, которые остались без родителей, найти семью. Животным, которые живут на улице, найти дом. Украинцам, которые хотят “русского мира“, наконец-то найти деньги на билет в Россию“ - сказал Сергей Филимонов.

Ранее сообщалось о том, что Нацкорпус разгромил декорации к сериалу про НКВД. Активисты отметили, что данный сериал не отражает объективность исторических событий, ведь изображает в позитивном свете НКВД и СССР, убившие миллионы украинцев.

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Теги: нацкорпус, украинцы, поздравление, новый год
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Комментариев (37)
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BAPШABCKИЙ    30.12.2017, 23:29
Оценка:  0
BAPШABCKИЙ
Гуцулье ибан.ое! А может ты су.ка в свой хутор свалишь?
DARTOV    30.12.2017, 23:07
Оценка:  +2
DARTOV
Сам в свой фатерлянд ехай, засрали страну уже, надоели скоты
DARTOV    30.12.2017, 23:07
Оценка:  +2
DARTOV
А чего в Москву не желаешь поехать и там громить ларьки и магазины? Сцышь.....
rashensvoloch    30.12.2017, 21:47
Оценка:  -7
rashensvoloch
Слава Україні! Ворогам - смерть!
CTPECC    30.12.2017, 21:54
Оценка:  +8
CTPECC
спасибо! реально смешно)))
oleg_oleg    30.12.2017, 19:58
Оценка:  +8
oleg_oleg
это чудо ищё живое
Derrus    30.12.2017, 19:56
Оценка:  +4
Derrus
Окей. Россия говно. Согласен. Дальше что будем делать? Ларьки громить? ) Дебилы бритоголовые.
JAMES-GEORGE    30.12.2017, 19:51
Оценка:  -15
JAMES-GEORGE
Скільки тут " кацапських тролів" поналазило !!!!
Интeллігент    30.12.2017, 19:54
Оценка:  +7
Интeллігент
И правда! У меня даже троллеметр сначала зашкалил, а потом и вовсе лопнул!
JAMES-GEORGE    30.12.2017, 21:27
Оценка:  -6
JAMES-GEORGE
Стільки " мінусів",тільки підтверджують вищесказане!!!
nr7077    30.12.2017, 19:11
Оценка:  +3
nr7077
С большой радостью, если компенсируете всё, что я вложил в "питриётическую икриёну" за 40 лет.
Bootal    30.12.2017, 19:31
Оценка:  -4
Bootal
то что ты вложил за 40 лет можешь выкачать ассенизатором и забрать, а незалежна вроде бы 1991, и тут надурить хочет масон чертов
BORISS    30.12.2017, 19:05
Оценка:  +18
BORISS
Развалят страну . тошнит уже.
BORISS    30.12.2017, 19:10
Оценка:  +12
BORISS
Даже ридну мову не знает. Черт.
CTPECC    30.12.2017, 18:42
Оценка:  +13
CTPECC
этот русскоговорящий борец с русским миром мне напомнил Штирлица с волочившимся за спиной парашютом.
когда же украинский народ поумнеет?...
Интeллігент    30.12.2017, 19:57
Оценка:  +14
Интeллігент
Похоже, что это генетическое!
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