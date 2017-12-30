Желаем украинцам, которые хотят "русского мира", найти деньги на билет в Россию - Нацкорпус

Активист Национального корпуса поздравил украинцев с наступающим Новым годом.

В субботу, 30 декабря, представитель Национального корпуса Киев на своей странице в Facebook поздравил украинцев с наступающими новогодними праздниками.

Читай также: Драки и маты: как в Кременчуге Нацкорпус пикетировал кафе

“Желаю в этом году детям, которые остались без родителей, найти семью. Животным, которые живут на улице, найти дом. Украинцам, которые хотят “русского мира“, наконец-то найти деньги на билет в Россию“ - сказал Сергей Филимонов.

Ранее сообщалось о том, что Нацкорпус разгромил декорации к сериалу про НКВД. Активисты отметили, что данный сериал не отражает объективность исторических событий, ведь изображает в позитивном свете НКВД и СССР, убившие миллионы украинцев.