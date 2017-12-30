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В Украине обещают создать вертолетную службу спасения в 2018

Комментариев: 1
Служба будет реагировать на чрезвычайные ситуации.
Украинцам обещают больше вертолетов
Украинцам обещают больше вертолетов
 
В 2018 году министр внутренних дел Арсен Аваков намерен создать в Украине вертолетную службу спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщают в Министерстве внутренних дел.
 
"Передо мной как министром в 2018 году стоит ряд конкретных задач: от изменений в уголовной полиции и полной, 100-процентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО - до создания новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации", - цитируют в ведомстве слова министра.
 
В МВД также напомнили, что недавно подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям получили транспортные средства, предназначенные для групп по гуманитарному разминированию.
 
Они будут использоваться для транспортировки пиротехников до мест и районов обнаружения мин, неразорванных снарядов. Машины оснащены георадарами-детекторами для обнаружения взрывоопасных предметов с минимальным содержанием металла.
 
Напомним, что ранее вертолет главы Национальной полиции Украины Сергея Князева полностью заблокировал движение на трассе Киев-Одесса.
 
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Теги: МВД, вертолет, МВД Украины, Аваков, чрезвычайная ситуация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БА3395    30.12.2017, 19:42
Оценка:  0
БА3395
Страна обещаний: лучшей жизни, замечательного обеспечения, окончания войны наконец. Теперь обещают вертолеты, которые даже в захудалых странах уже давно летают...
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