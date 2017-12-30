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Получит пулю в голову: Геращенко рассказал о подробностях захвата почты в Харькове

Комментариев: 2
Антон Геращенко сообщил, что сначала злоумышленник пытался просто ограбить магазин.
Антон Геращенко сделал заявление касательно захвата почты
Антон Геращенко сделал заявление касательно захвата почты
facebook.com

В субботу, 30 декабря, Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил о деталях захвата отделения Укрпочты в Харькове. Геращенко уточнил, что преступник ворвался в отделение с предметом, который был похож на пистолет.

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"Сегодня в Харькове в одно из отделений Укрпочты с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом похожим на пистолет. В это время там находилось 9 человек. Там были сотрудники почты так и посетители. В том числе двое детей" - написал Антон Геращенко.

В течение нескольких минут, как кто-то позвонил в правоохранительные органы, полиция прибыла на место. Преступник, поняв, что просто уйти ему не удастся, решил захватить людей в заложники.

"Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным и он принял решение заявить о том что он берет всех в заложники. В настоящий момент отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружия и сдаться, вместо того чтоб перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову" - отметил Геращенко.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове неизвестный захватил отделение Укрпочты.

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Теги: харьков, почта, заложники, геращенко
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Комментариев (2)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    30.12.2017, 19:08
Оценка:  +1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Антонина дурочка, это отвлекающий маневр.
МаксимУм    30.12.2017, 18:51
Оценка:  0
МаксимУм
Ещё один куля в лоб
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