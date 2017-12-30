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Стоят и ничего не делают: очевидец рассказал, чем занимается полиция у захваченной почты

Комментариев: 2
По словам очевидца, на протяжении последних трех часов правоохранители не предпринимают никаких действий.
Психологи трижды общались с захватчиком
Психологи трижды общались с захватчиком
pravda.com.ua

Психологи уже проводили переговоры с мужчиной, который захватил в заложники людейв здании "Укрпочты" в Харькове. Об этом сообщил очевидец событий, пишет NewsOne.

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Парень, наблюдающий за происходящими событиями, рассказал, что психологи уже трижды общались с преступником, но на протяжении последнего времени просто стоят и ничего не делают.   

"Психологи уже трижды с ним общались. Раз подошли, приехали, во двор заходили. В итоге, сейчас просто стоят и ничего не делают. Они во двор зашли, что-то смотрели. Подходили и через дверь с ним общались. Теперь стоят и смотрят на протяжении последних трех часов", - рассказал очевидец.  

Ранее сообщалось о том, что Укрпочту захватил мужчина с предметом, похожим на пистолет.

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Теги: харьков, почта, заложники
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Комментариев (2)
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Потому_что    30.12.2017, 19:52
Оценка:  +1
Потому_что
Это нововведение нашей полиции, ничего не делать, и надо признать, у них это чертовски хорошо получается.
OlegBondarenko    30.12.2017, 18:58
Оценка:  +1
OlegBondarenko
Походу парень специалист по переговорам с террористами.
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