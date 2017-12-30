Захват Укрпочты: пять заложников освобождены
Из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасывают дополнительные силы спецназа КОРД.
В Харькове из захваченного неизвестным отделения "Укрпочты" освободили нескольких заложников, сообщает корреспондент Украинской правды.
Нескольких взрослых и нескольких детей вывели из здания в сопровождении медиков. Журналистов на место происшествия не пропускают.
Как сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, из здания "Укрпочты" во время переговоров с мужчиной, который захватил заложников, удалось освободить 3 женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет.
По информации полиции, пока неизвестный удерживает в здании "Укрпочты" еще 4 заложников.
"По приказу главы Нацполиции Сергея Князева, по согласованию с и.о. главы МВД Сергея Ярового, из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасывают дополнительные силы спецназа КОРД. Оцепленная территория находится под контролем снайперской группы", - сообщил Тракало.
Один из освобожденных заложников Андрей Ремига рассказал, что всего в заложниках было семь человек.
Мальчик рассказал, что мужчина где-то в 3 часа сказал, что всех выпустит. Мальчика освободили вместе с мамой и еще 3 заложниками.
"Он все время предлагал кофе и чай <…> Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут его слушать, то взорвет ее. Взрывчатка была в двух бутылках, в нее что-то положили и там горела синяя лампочка", - сказал Ремыго.
"Он хотел, чтобы выполняли его приказы. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде <…> Он старый такой, еще говорил, что у него рак мозга", - добавил он.
По факту происшествия в почтовом отделении Харькова открыто уголовное производство по ч.2 ст.147 - "захват заложников".
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Также в сети появилось видео с предполагаемым преступником.
Напомним, что ранее сообщалось о 11 заложниках в здании Укрпочты в Харькове.
30 декабря в Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты".
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