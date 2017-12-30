Захват Укрпочты: пять заложников освобождены

Из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасывают дополнительные силы спецназа КОРД.

В Харькове из захваченного неизвестным отделения "Укрпочты" освободили нескольких заложников, сообщает корреспондент Украинской правды

Нескольких взрослых и нескольких детей вывели из здания в сопровождении медиков. Журналистов на место происшествия не пропускают.

Как сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, из здания "Укрпочты" во время переговоров с мужчиной, который захватил заложников, удалось освободить 3 женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет.

По информации полиции, пока неизвестный удерживает в здании "Укрпочты" еще 4 заложников.

"По приказу главы Нацполиции Сергея Князева, по согласованию с и.о. главы МВД Сергея Ярового, из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасывают дополнительные силы спецназа КОРД. Оцепленная территория находится под контролем снайперской группы", - сообщил Тракало.

Один из освобожденных заложников Андрей Ремига рассказал, что всего в заложниках было семь человек. Мальчик рассказал, что мужчина где-то в 3 часа сказал, что всех выпустит. Мальчика освободили вместе с мамой и еще 3 заложниками. "Он все время предлагал кофе и чай <…> Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут его слушать, то взорвет ее. Взрывчатка была в двух бутылках, в нее что-то положили и там горела синяя лампочка", - сказал Ремыго. "Он хотел, чтобы выполняли его приказы. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде <…> Он старый такой, еще говорил, что у него рак мозга", - добавил он.

По факту происшествия в почтовом отделении Харькова открыто уголовное производство по ч.2 ст.147 - "захват заложников". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Также в сети появилось видео с предполагаемым преступником.