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В Украине за год 90 раз применяли силу против журналистов

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Фактически, каждые четыре дня совершаются нападения на работников СМИ.
В Украине на журналистов все чаще нападают
В Украине на журналистов все чаще нападают
 
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что за 11 месяцев 2017 года в Украине зафиксировано около 90 фактов применения силы против работников средств массовой информации.
 
"За 11 месяцев было зафиксировано около 90 фактов применения силы против коллег. В 14 случаях нападающими являлись должностные лица, чиновники и депутаты. В восьми - сотрудники правоохранительных органов, - сказал он в интервью изданию "Страна.ua". - В Украине фактически каждые четыре дня применяется сила против журналистов".
 
По словам Томиленко, преступления против работников медиа в Украине не расследуются должным образом.
 
"В редких случаях, правонарушители отделываются минимальными штрафами в пару сотен гривен. В то же время, такие громкие и показательные дела как убийство журналиста "Украинской правды" и ведущего радио "Вести" Павла Шеремета рассыпаются либо тормозятся. А приговор, вынесенный судом соучастнику убийства журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия - Крысину, вообще вызывает огромное разочарование", - подчеркнул он.
 
 
Напомним, что согласно ежегодному исследованию Института массовой информации "Барометр свободы слова", опубликованном 29 декабря, в Украине за 2017 год зафиксировано около 300 случаев нарушения свободы слова.
 
Самыми распространенными нарушениями, зафиксированными в этом году, были препятствование законной журналистской деятельности (88 случаев), ограничение доступа к публичной информации (40 случаев), а также угрозы и запугивания журналистов (37 случаев) со стороны частных лиц, местных властей и сотрудников правоохранительных органов.
 
В 2016 году, согласно исследованиям института, зафиксировано 264 нарушения свободы слова, в 2015 - 310 таких случаев, а в 2014 году - 995.
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Теги: Свобода слова, журналист, Журналисты, убийство Шеремета, Вячеслав Веремий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
izteni36    30.12.2017, 20:56
Оценка:  +1
izteni36
для полной картины нужно также подсчитывать сколько раз приходилось целовать чиновникам журналистов под хвост чтобы избежать чернухи
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