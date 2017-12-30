Захват Укрпочты: все заложники освобождены

В здание харьковской "Укрпочты", где неизвестный удерживал заложников, вошли полицейские, все заложники освобождены, преступник задержан.

Информацию об окончании операции позже разместила в Facebook губернатор Харьковской области Юлия Светличная.

"Ситуация с захватом отделения Укрпочты решена. Люди освобождены! Блестящая спецоперация СБУ и МВД. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия. Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", - написала Светличная.

"Операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения "Укрпочты" в Харькове, завершена. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, освобождены", - сообщил глава НПУ Сергей Князев.

Он добавил, что задержание нарушителя состоялось без потерь, жертв и пострадавших во время спецоперации нет.