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Захват Укрпочты: все заложники освобождены

Комментариев: 2
В захваченное здание зашла полиция.
Ситуация с захватом Укрпочты в Харькове разрешилась. Так выглядит нападавший
Ситуация с захватом Укрпочты в Харькове разрешилась. Так выглядит нападавший
 
В здание харьковской "Укрпочты", где неизвестный удерживал заложников, вошли полицейские, все заложники освобождены, преступник задержан.
 
Информацию об окончании операции позже разместила в Facebook губернатор Харьковской области Юлия Светличная.
 
"Ситуация с захватом отделения Укрпочты решена. Люди освобождены! Блестящая спецоперация СБУ и МВД. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия. Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", - написала Светличная.

"Операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения "Укрпочты" в Харькове, завершена. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, освобождены", - сообщил глава НПУ Сергей Князев.

Он добавил, что задержание нарушителя состоялось без потерь, жертв и пострадавших во время спецоперации нет.
 
Напомним, что 30 декабря в Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты".
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Теги: Харьков, полиция, заложники, Укрпочта, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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yurik2000    30.12.2017, 21:09
Оценка:  0
yurik2000
С такими работниками укрпочты, всё что угодно может быть....
rashensvoloch    30.12.2017, 22:11
Оценка:  0
rashensvoloch
У тебе на аватаркі золоті злитки чи динамітні шашки?
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