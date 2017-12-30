Полиция рассказала подробности операции в Харькове

Спецподразделения проникли внутрь захваченного здания после того как одна из заложниц открыла дверь.

Начальних Харьковской полиции Олег Бех рассказал подробности проведенной операции по освобождению 11 заложников, захваченных террористом-грабителем в отделении "Укрпочты" в Харькове.

"По первоначальным данным вообще невозможно определить его намерения, поскольку человек вел себя неадекватно. Мы постоянно находились с ним в переговорах. Профессиональные переговорщики Службы безопасности и Нацполиции, профессиональный психолог, пригласили его отца, пригласили его друга детства. Постоянно находились в контакте. Сложно было определить намерения, потому что требования были непонятны", - отметил Бех.