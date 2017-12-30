Полиция рассказала подробности операции в Харькове
Спецподразделения проникли внутрь захваченного здания после того как одна из заложниц открыла дверь.
Начальних Харьковской полиции Олег Бех рассказал подробности проведенной операции по освобождению 11 заложников, захваченных террористом-грабителем в отделении "Укрпочты" в Харькове.
"По первоначальным данным вообще невозможно определить его намерения, поскольку человек вел себя неадекватно. Мы постоянно находились с ним в переговорах. Профессиональные переговорщики Службы безопасности и Нацполиции, профессиональный психолог, пригласили его отца, пригласили его друга детства. Постоянно находились в контакте. Сложно было определить намерения, потому что требования были непонятны", - отметил Бех.
Силовой вариант при разрешении ситуации, по его словам, не применялся, хотя все подразделения были готовы. Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделения проникли внутрь, сообщили в полиции.
Освобождение заложников в Харькове прокомментировал и президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
"Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь", - отметил глава государства и поблагодарил за работу сотрудников Нацполиции и СБУ.
В полиции также сообщили, что террорист - ранее судимый харьковчанин 1977 года рождения.
Напомним, что днем 30 декабря в Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди. По данным Нацполиции, неизвестный заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.
По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.
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