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Порошенко подписал мораторий на продажу земли

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Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Порошенко подписал закон
Порошенко подписал закон
AP
 
Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Земельный кодекс, принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.
 
Документ продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, сообщила пресс-служба президента. 
 
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. 
 
Напомним, земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.
 
 
 
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Теги: Земля, мораторий, Порошенко, Рынок земель
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Источник: korrespondent.net

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