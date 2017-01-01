Порошенко подписал мораторий на продажу земли

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Земельный кодекс, принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.

Документ продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, сообщила пресс-служба президента.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.