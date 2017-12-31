Захватчик Укрпочты в Харькове - ранее судимый

По словам заложников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Глава Нацполиции Харьковской области Олег Бех сообщил, что мужчина, который днем 30 декабря захватил отделение Укрпочты в Харькове, уже привлекался к уголовной ответственности.

Он отметил, что виновник инцидента 1977 года рождения вел антисоциальный образ жизни и уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. По словам главы харьковской полиции, мужчина, вероятно, нуждается в помощи психиатров.

"Он жив-здоров, получил небольшие повреждения в ходе задержания и столкновения его с одним из заложников", – рассказал Бех и добавил, что, со слов заложников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Находился не совсем в нормальном состоянии человек. Мы это уже установим путем назначения и психиатрических экспертиз, и, самое главное, сегодня, безусловно, отберем его биологические образцы, чтобы мы четко владели, в каком все-таки он состоянии был. Предварительно заложники нам сообщили, что он на месте употреблял вроде как спиртные напитки", – указал глава Нацполиции Харьковской области.

Следственное управление ГУ Национальной полиции в Харьковской области начало досудебное расследование по статье захват заложников. Согласно ее санкции мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 30 декабря в Харькове неизвестный захватил отделение Укрпочты , в котором находились люди. Злоумышленныик утверждал, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.

За преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.