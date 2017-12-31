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Захватчик Укрпочты в Харькове - ранее судимый

Комментариев: 2
По словам заложников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Место инцидента в Харькове
Место инцидента в Харькове
pravda.com.ua
 
Глава Нацполиции Харьковской области Олег Бех сообщил, что мужчина, который днем 30 декабря захватил отделение Укрпочты в Харькове, уже привлекался к уголовной ответственности.
 
Он отметил, что виновник инцидента 1977 года рождения вел антисоциальный образ жизни и уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.  По словам главы харьковской полиции, мужчина, вероятно, нуждается в помощи психиатров.
 
"Он жив-здоров, получил небольшие повреждения в ходе задержания и столкновения его с одним из заложников", – рассказал Бех и добавил, что, со слов заложников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
"Находился не совсем в нормальном состоянии человек. Мы это уже установим путем назначения и психиатрических экспертиз, и, самое главное, сегодня, безусловно, отберем его биологические образцы, чтобы мы четко владели, в каком все-таки он состоянии был. Предварительно заложники нам сообщили, что он на месте употреблял вроде как спиртные напитки", – указал глава Нацполиции Харьковской области.
 
Следственное управление ГУ Национальной полиции в Харьковской области начало досудебное расследование по статье захват заложников. Согласно ее санкции мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
 
 
 
Напомним, 30 декабря в Харькове неизвестный захватил отделение Укрпочты, в котором находились люди. Злоумышленныик утверждал, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.
 
За преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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Теги: Харьков, видео, полиция, захват, Укрпочта, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    31.12.2017, 05:40
Оценка:  0
Колишній-східняк
а про оружие - ни слова?
антирусич    31.12.2017, 00:57
Оценка:  -1
антирусич
Если бы его кто то из заложников грохнул, то получил бы от Авакова именное оружие.
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