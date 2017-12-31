В Москве задержали украинскую писательницу
Через два часа поэтессу отпустили из полиции без составления протокола.
В Москве 30 декабря задержали украинскую поэтессу Евгению Бильченко, сообщила в Facebook российский фотожурналист и волонтер Виктория Ивлева.
"Только что в клубе ICON на Болотной набережной казаками была сорвана дружеская встреча с Женей Бильченко, замечательным украинским поэтом", - написала Ивлева.
Она отметила, что из-за поведения казаков пришлось вызывать полицию.
"Полиция приехала, прошла в клуб сквозь оцепление казаков, вывела оттуда Женю, проверила ее документы, с которыми все оказалось в порядке, а потом усадили Женю в машину и повезли в отделение Якиманка, чтобы, как у них говорится, "пробить Женю по базе". Чем пробивка окончится – неизвестно", – отметила Ивлева.
Позже Ивлева информировала, что украинскую писательницу отпустили.
facebook.com/victoria.ivlevayorke
О задержании Бильченко сообщали также российские СМИ.
Напомним, в марте 2017 года в Москве задержали украинского журналиста Романа Цимбалюка после того, как он взял интервью у аспиранта МГУ Захара Сарапулова, который размахивал флагом Украины во время фестиваля к годовщине аннексии Крыма.
Позже Цимбалюка, оператора 1+1 Бородина и аспиранта Сарапулова отпустили после трех часов пребывания в полиции.
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