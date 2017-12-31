В Москве задержали украинскую писательницу

Через два часа поэтессу отпустили из полиции без составления протокола.

В Москве 30 декабря задержали украинскую поэтессу Евгению Бильченко, сообщила в Facebook российский фотожурналист и волонтер Виктория Ивлева.

"Только что в клубе ICON на Болотной набережной казаками была сорвана дружеская встреча с Женей Бильченко, замечательным украинским поэтом", - написала Ивлева.

Она отметила, что из-за поведения казаков пришлось вызывать полицию.

"Полиция приехала, прошла в клуб сквозь оцепление казаков, вывела оттуда Женю, проверила ее документы, с которыми все оказалось в порядке, а потом усадили Женю в машину и повезли в отделение Якиманка, чтобы, как у них говорится, "пробить Женю по базе". Чем пробивка окончится – неизвестно", – отметила Ивлева.

Позже Ивлева информировала, что украинскую писательницу отпустили.

facebook.com/victoria.ivlevayorke

О задержании Бильченко сообщали также российские СМИ.