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В Москве задержали украинскую писательницу

Комментариев: 2
Через два часа поэтессу отпустили из полиции без составления протокола.
Писательница Евгения Бильченко
Писательница Евгения Бильченко
facebook.com/yevzhik
 
В Москве 30 декабря задержали украинскую поэтессу Евгению Бильченко, сообщила в Facebook российский фотожурналист и волонтер Виктория Ивлева.
 
"Только что в клубе ICON на Болотной набережной казаками была сорвана дружеская встреча с Женей Бильченко, замечательным украинским поэтом", - написала Ивлева.
 
Она отметила, что из-за поведения казаков пришлось вызывать полицию.
 
"Полиция приехала, прошла в клуб сквозь оцепление казаков, вывела оттуда Женю, проверила ее документы, с которыми все оказалось в порядке, а потом усадили Женю в машину и повезли в отделение Якиманка, чтобы, как у них говорится, "пробить Женю по базе". Чем пробивка окончится – неизвестно", – отметила Ивлева.
 
Позже Ивлева информировала, что украинскую писательницу отпустили.
 
facebook.com/victoria.ivlevayorke
 
О задержании Бильченко сообщали также российские СМИ.
 
Напомним, в марте 2017 года в Москве задержали украинского журналиста Романа Цимбалюка после того, как он взял интервью у аспиранта МГУ Захара Сарапулова, который размахивал флагом Украины во время фестиваля к годовщине аннексии Крыма.
 
Позже Цимбалюка, оператора 1+1 Бородина и аспиранта Сарапулова отпустили после трех часов пребывания в полиции.
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Теги: Россия, Москва, писатель, поэт, украинка, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    31.12.2017, 05:36
Оценка:  0
Колишній-східняк
Пробить по базе... Могли бы и вай-файем и мобильной связью для этого воспользоваться. Видно, что провокашка була затеяна изначально.
Иленнко    31.12.2017, 02:26
Оценка:  -1
Иленнко
Я на стенах люблю писать.Я писатель?
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